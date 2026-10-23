Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona karşısında oynanan maçta sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadı; bu da sürpriz bir gelişme olmazsa sezonunun sona erdiği anlamına geliyor.

Sport gazetesi, Fransız basınında yer alan haberlere dayanarak, Paris'in zaten kış transfer dönemine girerek takımın kadrosunu güçlendirecek bir sol kanat oyuncusuyla anlaşmayı planladığını aktardı.

Teknik direktör Luis Enrique, ileri hatta Barcelona karşısında kendisi de sakatlanan Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Mika Godts, Désiré Doué, Akliouche ve Quentin Ndjantou gibi iyi oyunculardan oluşan bir gruba sahip.

Bununla birlikte, Fransız kulübünün yaz transfer dönemini büyük bir basiretle yönetmesinin ardından içinde bulunduğu rahat mali durum, ona büyük meblağlarla transfer piyasasına girme imkânı veriyor.

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz yaz transfer döneminde oyuncu satışlarından 333,4 milyon euro gelir elde etti. Liverpool'a transfer olan Bradley Barcola, Parisli kulübün kasasına 125 milyon euro aktararak en büyük katkıyı sağlayan isim oldu.

L'Équipe gazetesi, "Paris, kış transfer döneminde kanat mevkilerini güçlendirmek için büyük potansiyele sahip genç bir oyuncu olması şartıyla şimdiden yeni bir oyuncu arayışında" diye yazdı.

Bu ideal koşullar, önümüzdeki transfer döneminde Paris Saint-Germain'e katılmaya aday pek çok ismin gündeme gelmesinin önünü açıyor.

Eurosport ağı, özellikle Fransız kulübünün kendisini birkaç yıldır yakından takip etmesi nedeniyle Nico Williams'ın ciddi bir aday olduğuna dikkat çekiyor.

Goal ağı ise Bayer Leverkusen'in en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olan Cezayirli Ibrahim Maza'yı Parisli kulübün ilgi alanına yerleştiriyor. Sky ağı ise Borussia Dortmund saflarında deneyim kazanan en dikkat çekici yeteneklerden biri olan Matthias Albert'in adını öne çıkarıyor.

Buna ek olarak, Paris Saint-Germain'in kış transfer dönemini beklemek istememesi halinde, Fransa Ligi'nde "joker" olarak bilinen istisnadan yararlanarak bir oyuncuyla hemen anlaşabileceğini belirtmek gerekiyor.

Bu, lig tarafından üçüncü binyılın başında getirilen ve kulüplere Fransa Birinci Lig'inde ya da İkinci Lig'inde faaliyet gösteren başka bir kulüpten bir oyuncuyla anlaşma imkânı veren bir sistem.

Bu durumda Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia'nın yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bu istisnadan yararlanabilir. Bununla birlikte, nihai kararın önümüzdeki ocak ayında alınacağı görülüyor.