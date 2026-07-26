Paris'in çekilmesinin ardından: Real Madrid'in Diomande ile görüşmelerinde sürpriz

Paris Saint-Germain, Alman ekibi Leipzig'in Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'nin transfer yarışından resmen çekilerek Real Madrid'i müzakerelerde tek başına bıraktı. Ancak Real Madrid, Alman kulübüyle şimdiye kadar herhangi bir nihai, hatta ilkesel bir anlaşmaya varıldığını kesin bir dille yalanladı.

"Sky Sport Almanya" muhabiri Florian Plettenberg, Paris Saint-Germain'in Leipzig'in mali taleplerini abartılı bulduğunu doğruladı.

Fransız kulübünün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Paris Saint-Germain, talep edilen maaşın kulübün bütçesi ve ilkeleriyle örtüşmemesi nedeniyle Yan Diomande'yi transfer etme yönündeki ilgisini ve tekliflerini geri çekti. Yönetim, mevcut mali sistemden vazgeçmek ve takımın dengesini korumak istemiyor."

Madrid ile Leipzig arasında anlaşma yok

Plettenberg, Real Madrid'in Leipzig ile anlaşmaya vardığını öne süren basın haberlerini kesin bir dille yalanladı ve ilgili tüm tarafların kendisine, şu ana kadar ne resmi ne de ilkesel herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını teyit ettiğini vurguladı.

Alman muhabir, iki taraf arasındaki müzakerelerin yarın pazartesi günü yeniden başlayacağını açıkladı ve bazı basın kaynaklarının, haber atlatma yarışında, müzakereler tamamlanmamış olsa bile haberleri ilk yayan olmaya çalıştığına dikkat çekti.

Kesinleşme olmasa da en şanslı aday Madrid

Resmi bir anlaşma bulunmamasına rağmen Plettenberg, özellikle Paris Saint-Germain'in çekilmesinin ve yarışta tek rakip olarak Kraliyet Kulübü'nün kalmasının ardından Diomande'nin Real Madrid'e transferinin hâlâ yüksek ihtimal olduğunu vurguladı ve dün cumartesiden itibaren transferi bitirme konusunda en büyük şansa sahip kulübün Real Madrid olduğuna işaret etti.