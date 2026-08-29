Paredes'ten FIFA cezalarının ardından: Beni yumruklayan Gavi!

2026 Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin ve İspanya oyuncularını karşı karşıya getiren arbedenin yankıları, iki milli takımın da üzerindeki gölgesini korumaya devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın açıkladığı cezalar, Arjantinli Leandro Paredes'e 10 maç men verildiğini ortaya koydu; ardından yapılan temyiz, oyuncunun resmi maçlardan uzak kalacağı süreyi azaltmanın kapısını araladı.

İspanyol "Cadena SER" radyosunun aktardığına göre Paredes, cezayı "abartılı" olarak nitelendirdi ve Arjantin Futbol Federasyonu'nun maç sayısını düşürme umuduyla temyize başvurduğunu doğruladı. Ayrıca İspanya'dan yalnızca tek bir oyuncunun, Gavi'nin cezalandırılmasına şaşırdığını belirterek şöyle konuştu: "Göğsüme yumruk atan oydu, ama sorun değil, olan buydu."

Paredes'e kesilen para cezası 78 bin euro tutarında. Cezalar aynı zamanda Arjantinli Nahuel Molina'ya 7 maç men, teknik ekip üyesi Roberto Ayala'ya 3 maç men ve Thiago Almada'ya 1 maç men şeklinde uygulandı; ayrıca her birine 27 bin euro para cezası verildi.

Cezalar oyuncular ve teknik ekiple sınırlı kalmadı; FIFA, taraftarların sahaya taşıdığı ve kutlama sırasında bazı oyuncuların da havaya kaldırdığı siyasi bir pankart nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu'na 270 bin euro para cezası kesti.

Buna karşılık Arjantin'in temyizi milli takım açısından olumlu bir gelişme getirdi. FIFA, men cezalarının hazırlık maçlarında çekilmesine izin verdi; bu da cezalı oyuncuların kaçıracağı resmi maç sayısını büyük ölçüde azaltıyor.

Böylece Paredes ve Molina, 2026 yılının geri kalanında Arjantin Milli Takımı'na dönemeyecek; ancak yeni karar, teknik ekibe bu oyuncuların hizmetlerini resmi maçlarda görece daha hızlı bir tempoda yeniden alma fırsatı tanıyor.

Buna rağmen Paredes'in yokluğu uzun sürmeye devam ediyor. Mevcut veriler, oyuncunun milli takıma muhtemel dönüşünün 2027 Eylül ve Ekim'indeki milli ara öncesinde gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor. Bu da milli takım kadrosunun, takımı yeniden yapılandırma ve bazı temel oyuncularının geleceğini belirleme yönünde önemli bir aşamaya hazırlandığı bir dönemde, Paredes'in Arjantin formasından bir yıldan fazla uzak kalabileceği anlamına geliyor.