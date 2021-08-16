Radja Nainggolan Royal Antwerp'e transferi sonrasında önemli açıklamalarda bulunurken, Türkiye'den teklif aldığını da doğruladı.

Belçika Jupiler Pro League takımlarından Royal Antwerp'e transfer olan orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Nieuws Blad'da yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncu transferinde paranın belirleyici olmadığını ifade etti.

"Parayı seçseydim, Türkiye'ye giderdim. Ancak 33 yaşındayım, büyük kulüplerde oynadım ama asla Belçika'da oynamamıştım"

Bir süre önce ismi Beşiktaş ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu böylelikle Türkiye'den gelen teklifleri de doğrulamış oldu.

Stres hissetmiyorum

Kendisini ikna eden kişinin Antwerp başkanı Paul Gheysens olduğunu söyleyen Nainggolan, Inter'de çok stresli bir ortam olduğunu belirtti. "Başkan ve buradaki insanlar çok motive. Burada gerçekten hırs var, ama daha rahat" diyor.

“Şu an kendimde herhangi bir stres hissetmiyorum. Ben sadece bu kulübü mevcut halinden daha da ileri bir seviyeye taşımak istiyorum. Antwerp, parçası olmak için doğru bir proje"

Sezon öncesi hazırlıklarını Inter'de devam ettirmiş olan Nainggolan, sekiz gündür idman yapmadığını ve şu an yüzde 70 kapasiteyle oynayabilecek düzeyde olduğunu da ifade etti.