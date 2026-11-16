Portekizli eski yıldız Luis Figo, sosyal medyada İspanyol siyasetçilerle yaşadığı polemiklere geri döndü. Eski Real Madrid ve Barcelona oyuncusu, İspanya'da bir hükümet görevi üstlenme ihtimaline değinen alaycı bir yorumun ardından Katalan siyasetçi Gabriel Rufián ile yeni bir atışmaya girdi.

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Olay, Rufián'ın sosyal medyada Figo'nun İspanya'da Spor Bakanı olarak atanabileceğini ima eden bir şaka yapmasıyla başladı. Ancak Portekizli yıldız bu yorumu basit bir espri olarak görmedi ve doğrudan siyasi eleştiriler içeren bir mesajla yanıt vermeye karar verdi.

Figo, yanıtını "X" platformunda daha sonra sildiği bir paylaşımla verdi ve sözlerine alaycı bir ifadeyle başladı: "Beni şimdiden özlediniz mi? Bakın ne hale geldiler."

Eski futbolcu şöyle devam etti: "Soldaki herkesi birleştirmek istediler, şimdi ise sonları Podemos oldu. İnsanlar hayatta kalmak için neler yapmıyor... Daha önce kötü bir deneyim yaşadınız, hatırlıyor musunuz? İnsanlar sistemin sırtından geçinmek için neler yapmıyor... Ama artık kimseyi kandıramıyorlar."

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Figo'nun yanıtı saldırgan bir tondaydı. Portekizli yıldız, Spor Bakanlığı görevine ilişkin şakanın ötesine geçerek Rufián'ın işaret ettiği siyasi yönelimleri ve ittifakları eleştirdi. Böylece iki isim arasında dijital platformlarda yeni bir polemik başlamış oldu.

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Figo, son yıllarda İspanyol siyasi figürlerle ilk kez atışmıyor. Sosyal medyada sık sık tartışmalara ve polemiklere giren eski futbolcunun bu alışkanlığı, bu hafta sonu yeniden gün yüzüne çıktı.

Figo, aralarında Barcelona ve Real Madrid'in de bulunduğu büyük kulüplerde önemli duraklara sahne olan profesyonel kariyerini ve Portekiz Milli Takımı ile geçirdiği uluslararası kariyerini noktaladıktan sonra şu anda UEFA'da danışman olarak görev yapıyor.

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Ancak polemik Figo'nun yanıtıyla sona ermedi. Paylaşımı gören Gabriel Rufián, bir İspanyol gazetesinin "Paralı asker Figo" başlıklı eski bir manşetinin fotoğrafını yeniden paylaşarak karşılık verdi. Bu, Portekizli yıldızın 2000 yılında Barcelona'dan Real Madrid'e yaptığı ve İspanyol futbol tarihinin en tartışmalı transferlerinden biri olan geçişine yönelik bir göndermeydi.

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Katalan siyasetçi, fotoğrafa Figo'nun tartışmalı transferine doğrudan gönderme yapan kısa bir notla eşlik etti: "Hepimiz kendimizi satmıyoruz." Rufián böylece, 26 yılı aşkın süredir adıyla anılan bir olayı hatırlatarak Portekizli futbolcuyla arasındaki çekişmeyi yeniden alevlendirdi.

Portekizli efsane, Barcelona'nın kaptanı ve takımın sembolüydü. Ancak Florentino Pérez, 2000 yılındaki başkanlık kampanyasında Real Madrid taraftarlarına onu transfer etme sözü verdi ve ardından 62 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi. Barcelona taraftarları bunu büyük bir ihanet olarak gördü ve Figo'yu Camp Nou'da ıslıklar ve tezahüratlarla karşıladı. Figo ise daha sonra "Galacticos" kadrosunun yıldızlarından biri oldu ve Real Madrid'i başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere önemli kupalara taşıdı.

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