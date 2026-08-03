Para konuşuyor! Manchester United, "Barcelona'nın transferini" kapmaya hazırlanıyor

Manchester United, Barcelona'nın sol savunma hattını güçlendirmek için bir numaralı hedefi olan genç yetenek İspanyol sol bek Jorge Salinas'ın transferi için rekabete güçlü bir şekilde dahil oldu. Bu sürpriz gelişme, Katalan kulübünün 19 yaşındaki Cantabrialı oyuncuyu kadrosuna katma çabalarını sekteye uğratabilir.

İspanyol "Sport" gazetesi, Manchester United'ın savunmasının sol tarafını güçlendirmek için, 21 yaşındaki Newcastle oyuncusu Lewis Hall'un transferinin çıkmaza girmesinin ardından Salinas'ı alternatif plan olarak belirlediğini aktardı. Newcastle, kendisini Premier Lig'de doğrudan rakip olarak gördüğü Manchester United'a Hall'u satmayı reddediyor.

Serbest kalma bedelini ödemek

Barcelona ise Jorge Salinas'ı unutmadı. Sportif direktör Deco her ne kadar çabalarını, Robert Lewandowski ile Marcus Rashford'un ayrılması ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimaliyle zayıflayan hücum hattını güçlendirmeye odaklamış olsa da, sol bek mevkisi yaz transfer döneminin kapanmasından önce acil takviyeye ihtiyaç duyulan mevkilerden biri olmaya devam ediyor.

João Cancelo'nun transferi tamamlanmaya yaklaştı; buna karşın Cantabrialı bekin transferi son haftalarda dikkat çekici biçimde çıkmaza girdi. Öyle ki Manchester United, Barcelona ile Atletico Madrid'in haftalardır peşinde olduğu oyuncuyu kadrosuna katmak için rekabete güçlü bir şekilde girdi.

Carrick, Salinas'a hayran

Manchester United, geçtiğimiz temmuz ayında Galler'de düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası boyunca yakından takip ettiği Jorge Salinas'a gözünü dikti. Turnuvada İspanyol milli takımı dikkat çeken bir performansla kıtasal şampiyonluğa ulaşmıştı.

Manchester United yönetim kurulu, 19 yaşındaki oyuncuya büyük bir hayranlık duyduğunu ortaya koydu ve oyuncunun A takıma hemen katılmaya tamamen hazır olduğuna inanıyor. Salinas burada, son sezonlarda seviyesini etkileyen tekrarlayan sakatlıklara maruz kalan İngiliz sol bek Luke Shaw ile ilk on bir mücadelesi verecek.

İngiltere'deki çeşitli medya kuruluşlarına göre, teknik direktör Michael Carrick, Newcastle ile Lewis Hall'un transferi konusunda nihai bir anlaşmaya varılmaması halinde oyuncunun transferine hâlihazırda onay verdi.

Büyük mali fark Barcelona'yı tehdit ediyor

Boğucu bir mali krizle boğuşan Barcelona'nın aksine Manchester United'ın, Cantabrialı oyuncunun sözleşmesindeki 16 milyon euroluk serbest kalma bedelini herhangi bir pazarlık ya da oyalama olmadan tam olarak ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Katalan kulübü ise kendi cephesinde, en fazla yalnızca 8 milyon euroluk mütevazı bir teklif sunuyor. Bu teklif, 6 milyon euro sabit bedel ve belirli hedeflere bağlı değişken bedeller olarak 2 milyon euro şeklinde bölünüyor; ayrıca transferin maliyetini düşürmek ve müzakereleri kolaylaştırmak için bazı genç oyuncuların kiralık olarak Racing Santander kulübüne verilmesi öneriliyor.

Salinas Barcelona'yı tercih ediyor

İki teklif arasındaki büyük mali farka rağmen Barcelona önemli bir rekabet avantajına sahip: Salinas'ın kendisi önümüzdeki sezon mavi-kırmızılı formayı giymeyi hayal ediyor ve Manchester United dahil diğer tüm adreslere Camp Nou'ya transfer olmayı tercih ediyor.

Ancak Manchester United serbest kalma bedelini resmi olarak devreye sokmaya karar verirse bu avantaj yeterli olmayabilir. Bu durumda Racing Santander kulübü teklifi hiçbir pazarlık yapmadan kabul etmek zorunda kalacak ve Salinas'ı, Katalan hayali ile Premier Lig'in cazip mali gerçekliği arasında zor bir kararla karşı karşıya bırakacak.