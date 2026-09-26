Para klasiği: Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı kapattı

Barcelona kulübü, Spotify Camp Nou stadyumu sayesinde ekonomik gücünü yeniden kazanıyor; ancak 2027-2028 sezonunda buradan geçici olarak ayrılması, harcama kapasitesini yeniden daraltabilir.

Buna karşın AS gazetesi, İspanya Ligi'ndeki paranın el clasico'sunun kuşkusuz Real Madrid'in lehine sonuçlandığını belirtti. Takımının maaşlarına ve transferlerine 832 milyon avroya ulaşan bir yatırım kapasitesine sahip olan Kraliyet kulübü, 582 milyonluk kapasiteye sahip Barcelona'ya hâlâ büyük bir farkla üstünlük sağlıyor; Katalan kulübü ona yaklaşmaya başlamış olsa da.

Barcelona, 2026 yaz transfer döneminde piyasadaki en aktif kulüplerden biri olarak kendini güçlü bir şekilde kabul ettirdi ve 184 milyon avro harcadı; bu, 2019 yılından bu yana harcamalarının bu seviyeye ulaştığı ilk defaydı.

Ancak ufukta beliren gizemli bir etken var; bu iyileşmeyi engelleyebilir ve Barcelona'nın mali açıdan Real Madrid'inkine benzer bir seviyeye dönüşünü geciktirebilir: Camp Nou stadyumunun yenileme çalışmaları.

Barcelona, son yıllarda keskin dalgalanmalar ve büyük mali istikrarsızlıkla yaşadı; öyle ki oyuncularını kaydettirmek için ekonomik denetim kurallarındaki boşluklara başvurmak ya da Olmo davasında olduğu gibi hükümet yoluna başvurmak zorunda kaldı.

Finansal fair play kurallarının uygulanmasının başlarında Barcelona, oyunculara yatırım yapma kapasitesi bakımından Real Madrid ile sürekli bir denge halinde yaşıyor, hatta zaman zaman ona karşı hafif bir üstünlüğe sahip oluyordu. 2014-2015 sezonunda Real Madrid 347 milyon avro harcayabilirken, Barcelona 328 milyon avro harcayabiliyordu. O zamandan bu yana iki kulüp de neredeyse aynı oranda büyümeye devam etti.

2019-2020 sezonunda, korona salgınının patlak vermesinden ve neden olduğu gelir düşüşünden önce, bu alanda üstün olan Barcelona'ydı; Barcelona'nın maaş tavanı 656 milyon avroya ulaşırken, Real Madrid'inki 641 milyon avroydu.

Ardından felaket geldi ve iki modelin farkı belirleyici bir etken oldu; Real Madrid maaş tavanının tamamını hiçbir zaman harcamazken (ki bu, koronavirüs krizinin etkilerini hafifletmesine olanak tanıdı), Barcelona tavanını neredeyse tamamen tüketiyordu.

Katalan kulübü, oyuncularına devasa miktarlar harcıyor, mali karmaşaya sürüklenmesine katkıda bulunan maaşlar veriyordu. 2021-2022 sezonunda Barcelona olumsuz bir rekor kaydetti ve ilk kez kulübün maaş tavanı eksi 144 milyon avro değerinde ortaya çıktı. Başka bir deyişle Barcelona, kurallara göre oyuncularının maaşlarına tek bir avro harcamaktan ya da yeni oyuncularla anlaşmaktan men edilmişti.

Böylece paranın el clasico'su bir denge durumundan Real Madrid lehine bir ezici üstünlüğe dönüştü; Kraliyet kulübü büyümesini sürdürdü ve 2021-2022 sezonunda bu kalem için 739 milyon avroluk bir harcama tavanına ulaştı.

Barcelona bu farkı yalnızca 2022-2023 sezonunda geçici olarak azaltabildi; "ekonomik kaldıraçlar" olarak bilinen yönteme başvurdu ve tavanını 648 milyon avroya çıkardı.

Yalnızca bir yıl sonra Barcelona, tavanı 444 milyon avroluk bir düşüşe uğradıktan sonra gerçekliğe geri döndü.

O zamandan bu yana Katalan kulübü, hem spor bölümlerini hem de yapısal harcamalarını kapsayan bir kemer sıkma politikası izledi; ayrıca Camp Nou stadyumunun yeniden açılışıyla eş zamanlı olarak Nike ve Spotify ile önemli sponsorluk sözleşmeleri imzalamayı başardı. Bu son nokta, toparlanma sürecindeki en önemli etken; zira stadyumun yenileme çalışmaları, toparlanma döneminde kulübü, maçlardaki seyirci katılımından kaynaklanan önemli bir gelir kaynağından mahrum bıraktı.

Buna ek olarak, lüks localar gerçek bir para madenine dönüştü; kulüp halihazırda 350 milyon avroluk bir geliri garantiledi ve bunu 700 milyon avroya ulaştırmayı hedefliyor.

Ancak bu toparlanma sürecinde bir soru işareti var: 2027-2028 sezonunda ne olacak? Barcelona, Montjuïc stadyumuna dönmek zorunda kalacak; bu da gelirlerinde büyük bir düşüşe yol açacak ve başlangıçta bunun kulübün maaş tavanında yeni bir düşüşe neden olması bekleniyor.

Yine de kulüp geleceğe iyimser bakıyor; 2030-2031 sezonunda gelirlerinin 1,45 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.

Maaş tavanındaki farkın gerilemeye devam edip etmeyeceğini izlemek gerekecek; fark bu sezon 78 milyon avro azalarak 250 milyon avroya indi, ancak Real Madrid hâlâ güçlü bir mali duruma sahip. Kulüp bu yıl maaş tavanında yeni bir rekor kaydetti ve hâlâ transfer piyasasının kralı ve en büyük harcama gücüne sahip olan taraf.



