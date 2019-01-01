Papy Djilobodji, Gazişehir Gaziantep'te
Yorum()
Gazisehir Gaziantep FK
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak Guingamp'ta top koşturan Papy Djilobodji ile anlaşma sağladı.
Gaziantep ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli savunma oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
⚡️ TRANSFER | PAPY DJILOBODJI GAZİŞEHİR'DE!— Gazişehir FK (@GazisehirFK) 22 Temmuz 2019
👉 https://t.co/4huVk4o4hW pic.twitter.com/uAEaRAlKti
Senegalli oyuncu, Fransız ekibi Guingamp ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalmıştı.
Papy Djilobodji, 2018/19 sezonunda 4 Ligue 1 karşılaşmasında görev aldı.