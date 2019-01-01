Süper Lig

Papy Djilobodji, Gazişehir Gaziantep'te

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Gazisehir Gaziantep FK
Süper Lig'in yeni ekibi, Senegalli savunmacıyı renklerine bağladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak Guingamp'ta top koşturan Papy Djilobodji ile anlaşma sağladı.

Gaziantep ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli savunma oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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Senegalli oyuncu, Fransız ekibi Guingamp ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalmıştı.

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Papy Djilobodji, 2018/19 sezonunda 4 Ligue 1 karşılaşmasında görev aldı.

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