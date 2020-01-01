Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, transfer görüşmelerinde bulunmak için dün akşam İstanbul'a getirdiği deneyimli golcüyü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren , son olarak forması giyen ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse 'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

Yapılan açıklamada Senegalli golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Cisse, iki sezon boyunca formasını giydiği Alanyaspor ile 65 resmi maçta görev almış ve 42 gole imza atıp 2 de asist yapmıştı.