Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , son olarak Alanyaspor forması giyen ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse 'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.
Yapılan açıklamada Senegalli golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Cisse, iki sezon boyunca formasını giydiği Alanyaspor ile 65 resmi maçta görev almış ve 42 gole imza atıp 2 de asist yapmıştı.