Papiss Cisse, Alanyaspor'da kalıyor

Aytemiz Alanyaspor, Senegalli golcüsü Papiss Cisse ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Yaz döneminde kadrosundaki önemli isimleri takımda tutmayı başaran ve az maliyetle nokta atışı transferler yapan Aytemiz bu doğrultuda önemli bir hamle daha yaptı.

Fanatik'in haberine göre Akdeniz ekibi ilk olarak yıldız forveti Papiss Cisse ile masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

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Bu sezon şimdiye dek attığı 9 gol ile takımının başarısında büyük pay sahibi olan Cisse'nin mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

Yönetim Ocak ayını beklemeden Cisse’ye imza attırmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki santrforun 1+1 yıllık mukaveleyi kabul ettiği öğrenildi.

Bu sezon ligde 11 maçın hepsinde görev yapan tecrübeli golcü, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Cisse geçen yıl ise çıktığı 26 maçta 16 gollük skor katkısı sağlamıştı.