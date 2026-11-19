Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), geçen pazar günü Madrid'de UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan ve İngiltere'nin 3-2 kazandığı İspanya maçında bazı İngiliz taraftarların yaptığı ayrımcı tezahüratlar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu'na ceza verdi.

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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, İngiltere Futbol Federasyonu'na 15 bin euro para cezası verilmesine ve İngiliz taraftarlara deplasmandaki Avrupa maçlarında bir maçlık ertelenmiş bilet satış yasağı getirilmesine karar verdi.

Cezanın ertelemesi iki yıl sürecek. Bu da söz konusu süre içinde benzer bir ihlal yaşanması halinde cezanın uygulamaya konacağı anlamına geliyor.

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Ceza, bazı taraftarların "Lanet olsun Papa'ya ve İrlanda Cumhuriyet Ordusu'na" şeklinde tezahürat yapması üzerine geldi. Onlarca yıldır İngiliz futbol taraftarlarının bir kesimiyle özdeşleşen bu tezahürat, Katolikler için önemli bir dini sembol olan Papa'yı hedef aldığı için mezhepsel ve dini nitelikte bir hakaret olarak görülüyor.

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İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanan maçı yaklaşık 3 bin İngiliz taraftar izledi.

Karşılaşmada, UEFA'nın bireylerin ya da grupların onurunu din, ırk, etnik köken veya diğer korunan özellikler temelinde zedelemeyi yasaklayan talimatlarına göre ırkçı ve/veya ayrımcı davranış kapsamında değerlendirdiği tartışmalı tezahürat yapıldı.

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İngiltere Futbol Federasyonu sözcüsü, İngiliz "Telegraph" gazetesinin aktardığı açıklamasında şunları söyledi: "Bu kabul edilemez ve son derece saldırgan tezahüratı hoş görmeyeceğiz. Sorumluları tespit etmek ve gerekli işlemleri yapmak için İngiltere'nin iç sahada ve deplasmanda oynadığı tüm maçlarda hazır bulunan polisle birlikte çalışacağız."

Tezahüratın, Kuzey İrlanda'daki çatışmayla bağlantılı tarihi ve siyasi bir arka planı bulunuyor.

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İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA), Kuzey İrlanda'daki İngiliz yönetimini sona erdirmeyi ve İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi amaçlayan silahlı İrlandalı cumhuriyetçi örgütleri ifade ediyor.

Bölge, 1998'deki Hayırlı Cuma Anlaşması şiddetin en yoğun dönemini sona erdirmeye katkı sağlamadan önce, çoğunluğu Katolik olan milliyetçi cumhuriyetçiler ile çoğunluğu Protestan olan İngiltere yanlıları arasında "Sorunlar" adıyla bilinen onlarca yıllık mezhepsel ve siyasi bir çatışmaya sahne oldu.

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Madrid'deki son karşılaşma, iki milli takım arasında 2004'ten bu yana İspanya topraklarında oynanan ilk maç oldu. O maçta aralarında siyahi oyuncuların da bulunduğu İngiltere futbolcuları İspanyol taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kalmıştı. Bu durum, teknik direktör Thomas Tuchel'in son maç öncesinde oyuncularına ırkçılıkla mücadele protokollerini hatırlatmasına yol açtı.

İspanyol statlarındaki ayrımcı tezahürat tartışması bu yıl da, İspanyol taraftarların Barcelona'da Mısır ile oynanan hazırlık maçında Müslüman karşıtı tezahüratlar yapmasının ardından yeniden alevlenmişti.

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FIFA o dönem İspanya Futbol Federasyonu'na 15 bin sterlin para cezası vermiş ve federasyonun bir sonraki hazırlık maçını tribünleri kısmen kapalı şekilde oynamasına hükmetmişti.