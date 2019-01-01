Papa Francis: Lionel Messi 'Tanrı' değil

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, Lionel Messi için 'Tanrı' ifadesinin kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi.

'nın Arjantinli süper yıldızı 'nin 'insanüstü' performansı, tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.

İspanya'da yayınlanan Salvados on La Sexta isimli televizyon programında Papa Francis'e "Messi'ye tanrı dersek şirk koşmuş olur muyuz?" sorusu yönetildi.

Papa Francis ise bu soruya "Evet, teoride bu sirk koşmaktır. İnsanlar 'Messi Tanrı' derken aslında onun futbolculuğunu ne kadar sevdiklerini dile getirmeye çalışıyorlar. Ancak bu yanlış bir övgü şekli. Messi'ye sahada izlemek keyifli ama o elbette Tanrı değil" yanıtını verdi.

Papa Francis'in ülkesi 'de büyük bir futbolsever olduğu biliniyor. Papa Francis, ayrıca ülkesinin takımlarından San Lorenzo'nun da bir üyesi...

Messi ve Papa Francis 2013 yılında Vatikan'ı ziyaret edip Papa Francis'le bir araya gelmişti. Messi o görüşmeyi 'Kısaydı ama çok güzeldi" şeklinde nitelendirmişti.