PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı istiyor

PAOK yöneticisi, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Süper Lig'de ikinci sırayı alan , Avrupa kupalarından men cezasının kalkması adına CAS sonucunu bekliyor. Cezanın kalkmaması durumunda ise lig üçüncüsü Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde mücadele edecek.

Yunanistan'ın PAOK ekibinin sahibi Ivan Savvidis'in oğlu Giorgos Savvidis de elemelerdeki olası rakipler arasından Beşiktaş'ı istiyor.

PAOK'un yönetim kurulunda da yer alan Savvidis, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda rakip olarak Beşiktaş'ı seçti.