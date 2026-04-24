Panel, çok tartışılan Brobbey olayı sonrasında hakem hakkında sert bir karar verdi

Premier League'in Key Match Incident Panel'i, Brian Brobbey'in Tottenham Hotspur ile oynanan maçta (1-0 galibiyet) Cristian Romero'ya yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğine karar verdi.

İki hafta önce, iki takım Stadium of Light'ta karşı karşıya geldi. Sunderland, Nordi Mukiele'nin golüyle maçı 1-0 kazandı, ancak maçın ardından gündemdeki konu, eski Ajax oyuncusu Brian Brobbey'in Romero'ya yaptığı faul oldu.

Güçlü forvet, Kuzey Londra kulübünün kaptanına sırtından itti ve bu da Arjantinli oyuncunun Tottenham'ın yedek kalecisi Antonín Kinský ile sert bir şekilde çarpışmasına neden oldu.

Her iki oyuncu da bir süre yerde kaldı. Kaleci tedavi edilebildi ve uzun bir aradan sonra oyuna devam etti. Ancak Romero için iş bitmişti: savunma oyuncusu gözyaşları içinde sahayı terk etti. Sonunda medial diz bağında bir yırtık meydana geldi, bu nedenle bu sezon bir daha sahaya çıkamayacak ve Dünya Kupası'na katılımı belirsiz hale geldi.

Brobbey, olay sırasında zaten bir sarı kart almıştı, ancak hakem Rob Jones, Hollandalı oyuncuya o öğleden sonra ikinci sarı kartını göstermedi. Brobbey sahada kalabildi - panelin görüşüne göre bu olmamalıydı.

İngiltere'de birkaç yıldır, Premier Lig hakemlerinin kararlarını analiz eden ve değerlendiren bağımsız bir kuruluş olan KMI Paneli faaliyet gösteriyor. Panel, Jones'un müdahale etmesi gerektiği sonucuna vardı.

Panele göre bu, hakemin aldığı ilk yanlış karar değildi. Şimdiye kadar rapor edilen 42 yanlış karardan tam 10'unda Jones'un parmağı vardı.