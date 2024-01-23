Panathinaikos'ta Fatih Terim'in bir sonraki transferi Galatasaray'dan olabilir

Panathinaikos, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas ve Samet Akaydın hamlelerinin ardından rotayı Galatasaray'a çevirebilir.

Fatih Terim, Süper Lig'den birçok hamle yaptı

Bir sonraki rotası Galatasaray olabilir

Cedric Bakambu gündemde

NE OLDU? Panathinaikos, Fatih Terim'in göreve başlamasının ardından Süper Lig'den birçok hamle yapmıştı. Sport Journal'in haberine göre, Galatasaray'ın forveti Cedric Bakambu, Fatih Terim'in ekibine önerildi. Geçen sezon Panathinaikos'un ezeli rakibi Olimpiakos'ta oynayan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı.

BÜYÜK RESİM: Transferde henüz resmi bir gelişme olmasa da Cedric Bakambu, Panathinaikos'un listesinde.

DAHA FAZLASI: Cedric Bakambu, bu sezon Galatasaray'da 16 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Fatih Terim'in ekibi daha önce Bakasetas, Vitor Hugo, Samet Akaydın gibi isimlerle kadroyu güçlendirmişti.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe'den Samet Akaydin, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas, Spezia'dan kaleci Bartlomiej Dragowski, Bahia'dan eski Trabzonsporlu Vitor Hugo'yu kadrosuna katan Yunan ekibi, Getafe'den Nemanja Maksimovic'le de prensipte anlaştı.