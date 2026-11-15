Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo'nun yokluğuyla ilgili açıklaması, yeni bir tartışmanın kapısını araladı. İngiliz medya mensubu Piers Morgan krizin ortasına dahil olarak, Braga şehrinde oynanan ve Danimarka'ya 4-1 kaybedilen ağır mağlubiyetin ardından Portekizli teknik adama doğrudan bir saldırı başlattı.

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Olay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında başladı. Jesus'a, millî takım kaptanı ve Suudi Nassr forması giyen forvet Ronaldo'nun Portekiz kadrosundaki yokluğunu ne kadar hissettiği sorulunca, 72 yaşındaki teknik direktör alaycı bir şekilde şu yanıtı verdi: "Onu mu özlüyorum? Nasıl? Artık millî takımda değil, tabii burada bana arkadaşlık etmek için bulunmuyorsa."

Jesus'un bu yanıtı, Portekiz Millî Takımı'nın Danimarka karşısında ağır bir yenilgi aldığı ve rakibiyle mücadele edemediği bir maçın ardından geldi. Piers Morgan ise bu açıklamayı fırsat bilerek, karşılaşmanın sona erdiği sonuca dayanarak teknik direktöre sert eleştiriler yöneltti.

Morgan, Jesus'un açıklamasına yanıt verdi

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Portekiz teknik direktörünün açıklamalarını «X» platformundaki resmî hesabı üzerinden paylaştı ve paylaşım geniş yankı uyandırdı. Ardından Morgan araya girerek gönderiye yorum yaptı ve Ronaldo'nun yokluğu hakkındaki konuşma tarzı nedeniyle Jesus'a saldırdı.

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İngiliz medya mensubu şunları yazdı: "Portekiz bugün cumartesi olduğu gibi yenilmeye devam ederse, bu palyaço da millî takımda olmayacak." Bu sözler, Danimarka karşısında alınan yenilgiye doğrudan bir gönderme ve millî takım kaptanı hakkındaki açıklamalarının ardından Portekizli teknik direktöre yönelik açık bir eleştiriydi.

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Morgan'ın yorumu, Jesus'un Ronaldo hakkındaki konuşma tarzına itiraz etmekle sınırlı kalmadı; aynı zamanda teknik direktörün geleceğini millî takımın sonuçlarına bağlayarak, yenilgilerin sürmesinin, tıpkı Nassr kaptanının yokluğu hakkında söylediği gibi onu Portekiz teknik ekibinin hesaplarının dışına çıkarabileceğini öne sürdü.

Ronaldo nedeniyle önceki bir anlaşmazlık

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Morgan'ın saldırısı, son haftalarda Jesus'a yönelttiği tekrarlayan eleştirilerin bir uzantısı olarak geldi. İngiliz medya mensubu, Ronaldo'nun millî takımdan yokluğuna eşlik eden gelişmeler nedeniyle Portekizli teknik direktöre karşı sert tutumlar benimsemişti.

Morgan, bu krizde Portekiz kaptanının en önde gelen savunucularından biriydi ve daha önce de Ronaldo'nun millî takım kadrosundan uzaklaşmasına yol açan koşulları çevreleyen tartışmaların gölgesinde, Jesus'un tecrübeli yıldızla ilgili davranışlarını ve tutumlarını eleştirmişti.

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Danimarka karşılaşmasının ardından tartışma yeniden alevlendi; zira Jesus'un açıklaması, Ronaldo maçta oynamamış olmasına rağmen onun adını yeniden tartışma gündemine taşıdı. Morgan'ın yanıtı ise iki taraf arasında var olan anlaşmazlığa yeni bir çatışma ekledi.

Böylece, Portekizli teknik direktörün açıklaması ve İngiliz medya mensubunun yanıtı, Jesus'un Ronaldo'nun yokluğuyla ilgili bir soruya verdiği cevabın Morgan'ın millî takım teknik direktörüne yönelik açık bir saldırısına dönüşmesinin ardından, Portekiz'in yenilgisine eşlik eden etkileşimlerin başını çekti.