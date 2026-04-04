Palmeiras'ın yıldızı Madrid'e yaklaşıyor... Perez'in dikkatini çeken genç kim?

Palmeiras'ın kadrosunda yer alan yükselen Brezilyalı yetenek Eduardo Conceição'nun adı, başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Real Madrid, bu oyuncuyu Vinícius Júnior ve Rodrygo Goes'un izinden giden yeni bir yıldız adayı olarak görüyor.

Henüz 16 yaşını doldurmamış olan oyuncu, Kraliyet Kulübü'nün koridorlarında büyük beğeni topluyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Florentino Pérez yönetimi, oyuncunun profili kulübün yıllardır izlediği transfer politikasına uygun olduğu için onu yakından takip ediyor. Bu politika, Brezilyalı yetenekleri dünya sahnesinde patlama yaşamadan önce kadroya katmaya dayanıyor.

Doğal olarak sol kanat oyuncusu olan Conceição, 1,80 metre boyuyla yüksek beceri, hız ve fiziksel güçle öne çıkıyor. Dribbling ve bire bir mücadeledeki yeteneğiyle tanınıyor.

Küçük yaşına rağmen, akranlarına üstünlüğünü kanıtladı; 15 yaşındayken Brezilya 17 yaş altı milli takımında oynadı ve şu anda 20 yaş altı milli takımında yer alıyor. Bu durum, hızlı gelişimini ve antrenörlerin potansiyeline duyduğu güveni yansıtıyor.

Gözlemciler, oyuncunun özellikle kontra ataklarda ve boşlukları değerlendirmede Real Madrid'in oyun stiline ideal özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. Kanatlarda iyi hareket eden ve büyük taktiksel esneklik gösteren oyuncu, sağ kanatta eksiklik yaşayan takım için cazip bir seçenek.

İspanyol kulübünün ilgisi artmasına rağmen, FIFA kurallarına göre Consesao'nun Avrupa'ya transferi 18 yaşını doldurmadan mümkün olmayacak. Bu, vatandaşı Endrick'in Real Madrid'e katılmadan önce izlediği yolun aynısı.

Real Madrid'in scouting bölümünün başkanı Johnny Calafat, bu oyuncuyla sözleşme imzalanması fikrinin en önemli destekçilerinden biri olarak görülüyor. Calafat, Consesao'yu, daha sonra dünya çapında yıldızlara dönüşen Brezilyalı yetenekleri keşfetme konusunda kulübün başarılarının bir uzantısı olarak görüyor.

Consaço ise, hizmetlerini kazanmak isteyen büyük Avrupa kulüpleri arasındaki rekabetin giderek arttığı bir dönemde, gürültüden uzak durarak konsantrasyonunu koruyarak Palmeiras'ta sessizce gelişmeye devam ediyor. Bu yarış, önümüzdeki yıllarda transfer piyasasının en önemli konularından biri olacak gibi görünüyor.