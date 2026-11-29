İspanyol kulübü Barcelona'da, Brezilya ekibi Palmeiras'ın Copa Libertadores finalini kazanmasının ardından mutluluk hakim.

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Brezilya ekibi, Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanan maçta Estudiantes de La Plata'yı Ramón Sosa'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Haberi yapan Sport gazetesinin aktardığına göre Palmeiras'ın şampiyonluğu, Katalan ekibinin eski oyuncusu Vitor Roque'nin Brezilya takımının kadrosunda yer alması nedeniyle Barcelona'ya 1 milyon euro kazandırdı.

Vitor Roque, Palmeiras'ın ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olsa da sakatlıktan yeni dönmesi ve fiziksel olarak henüz tam hazır olmaması nedeniyle finalde yalnızca son 15 dakikada forma giydi.

Bu süre, Barcelona'nın kasası için her zaman faydalı olan ve kulübün LaLiga'nın finansal fair play kurallarına uymasına da yardımcı olacak bir gelir elde etmesi için yeterli oldu.

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1 milyon euroluk bu ödeme, Vitor Roque'nin Ocak 2025'te Brezilya kulübüne transferi sırasında Barcelona ile Palmeiras arasında müzakere edilen sözleşmeden kaynaklanıyor.

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Palmeiras, oyuncunun transferi için Katalan kulübüne 25,5 milyon euro ödemiş, Barcelona ise oyuncunun gelecekteki olası bir satışından %20 pay almayı garantilemişti.

Bunun yanı sıra taraflar, Brezilyalı forvetin Palmeiras ile imzaladığı beş yıllık sözleşme süresince geçerli olacak bir dizi bonus konusunda da anlaşmıştı.

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Forvetin transferinde üzerinde anlaşılan maddelerden biri, Palmeiras'ın uluslararası bir kupa kazanması halinde Barcelona'ya 1 milyon euro kazandırıyor.

Kararlaştırılan bonuslar şöyleydi: Vitor Roque'nin son Kulüpler Dünya Kupası'nın en iyi oyuncuları arasında ilk üçe girmesi halinde 2 milyon euro, bir gün Ballon d'Or podyumuna çıkmayı başarması durumunda 2 milyon euro daha ve Palmeiras'ın uluslararası bir kupa kazanması halinde 1 milyon euro.

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Vitor Roque, dün cumartesi günü son şartı yerine getirdi. Henüz 21 yaşındaki Brezilyalı forvet, Ocak 2024'te Athletico Paranaense'den 30 milyon euro karşılığında Barcelona'ya katılmıştı.

Xavi Hernández yönetiminde yarım sezon geçiren oyuncu, 16 maçta 2 gol attı ancak takıma uyum sağlamakta zorlandı.

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Yaz aylarında kiralık olarak Real Betis'e giden oyuncu, burada 33 maçta 7 gol kaydetti. İşler Roque için iyi gidiyordu ancak Şubat 2025'te Palmeiras'ın transfer ilgisi gündeme geldi.

Barcelona ile Real Betis, Endülüs kulübünün Abde Ezzalzouli'nin haklarından %30'luk ek bir pay alması karşılığında kiralık anlaşmayı sonlandırma konusunda uzlaştı. Katalan kulübü ise daha önce belirtildiği gibi Brezilya kulübünün ödediği 25,5 milyon euroyu aldı.

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Vitor Roque, Palmeiras formasıyla çıktığı 100 maçta 29 gol attı ve Paulista Şampiyonası ile Copa Libertadores'i kazandı. Bu son kupa da Barcelona'ya 1 milyon euro kazandırdı.