Cidde İttihad kulübünün oyuncusu, takımın Asya Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki serüveni başlamadan önce, taraftarlarla barışmak için pahalı bir hediye vermeye karar verdi.

İttihad, önümüzdeki Salı günü, Al-Inmaa Stadyumu'nda Emirlikler'den Al-Wahda ile oynayacağı çeyrek final maçıyla Asya Şampiyonası'nın eleme turlarına başlayacak.

Gazeteci Alaa Saeed, "X" sitesindeki resmi hesabından, Jeddah Union oyuncusu Abdulrahman Al-Aboud'un Al-Wahda maçı sırasında takım taraftarlarına hediye olarak 500 bilet temin ettiğini söyledi.

Said, Al-Aboud'un biletleri, yaklaşan maç öncesinde taraftarlara dağıtılması için İttihad Kulübü Taraftar Konseyi'ne teslim edeceğini açıkladı.

Al-Aboud'un bu adımı, özellikle takımın Suudi Roshen Ligi ve Khadim Al-Haramain Kupası'ndaki düşüş eğilimi göz önüne alındığında, Asya yolculuğu başlamadan önce taraftarlarla barışmak amacıyla atıldı.

Bu sonuçların sonuncusu, dün Çarşamba günü Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda, Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait bir maçta Neom'a 3-4 yenilmeleri oldu.

Al-Aboud'un bu sezonun başından bu yana "Kaplanlar" ile sadece 16 maçta forma giydiği ve bu maçlarda 1 gol atıp 1 asist yaptığı belirtiliyor.