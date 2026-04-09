Goal.com
Canlı
Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Pahalı bir hediyeyle... Ceda Union oyuncusu, Asya macerasına başlamadan önce taraftarlarla barıştı

Al Ittihad - Al-Wahda
Al Ittihad
Al-Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi 1
A. Al-Obood
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

"Kaplanlar" önümüzdeki Salı günü Elit Turu'na başlıyor

Cidde İttihad kulübünün oyuncusu, takımın Asya Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki serüveni başlamadan önce, taraftarlarla barışmak için pahalı bir hediye vermeye karar verdi.

İttihad, önümüzdeki Salı günü, Al-Inmaa Stadyumu'nda Emirlikler'den Al-Wahda ile oynayacağı çeyrek final maçıyla Asya Şampiyonası'nın eleme turlarına başlayacak.

Gazeteci Alaa Saeed, "X" sitesindeki resmi hesabından, Jeddah Union oyuncusu Abdulrahman Al-Aboud'un Al-Wahda maçı sırasında takım taraftarlarına hediye olarak 500 bilet temin ettiğini söyledi.

Said, Al-Aboud'un biletleri, yaklaşan maç öncesinde taraftarlara dağıtılması için İttihad Kulübü Taraftar Konseyi'ne teslim edeceğini açıkladı.

Al-Aboud'un bu adımı, özellikle takımın Suudi Roshen Ligi ve Khadim Al-Haramain Kupası'ndaki düşüş eğilimi göz önüne alındığında, Asya yolculuğu başlamadan önce taraftarlarla barışmak amacıyla atıldı.

Bu sonuçların sonuncusu, dün Çarşamba günü Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda, Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait bir maçta Neom'a 3-4 yenilmeleri oldu.

Al-Aboud'un bu sezonun başından bu yana "Kaplanlar" ile sadece 16 maçta forma giydiği ve bu maçlarda 1 gol atıp 1 asist yaptığı belirtiliyor.

Reklam