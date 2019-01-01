Paco Alcacer: Barcelona'da bana kötü davrananlar vardı

Borussia Dortmund'un İspanyol yıldızı Paco Alcacer, Barcelona'da kendisine kötü davrananlar olduğunu söyledi.

Dortmund'un geçtiğimiz sezonun başında 'dan kiraladığı ve üstün performansının ardından yaz transfer döneminde de 21 milyon euro'ya bonservisini aldığı Paco Alcacer, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

İspanya'da bir radyo programının sorularını yanıtlayan Alcacer, Barcelona günlerinde kulüpte kendisine iyi davrananlar kadar kötü davranan insanlar olduğuna da söyledi.

Alcacer'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Messi, Neymar ve Suarez'in olduğu bir takımda forvet oynuyorsanız kalıcı olmanız pek de kolay değil"

"Barcelona maçında gol atarsam sevinir miyim? Tamamen o anki duruma bağlı. Barcelona'ya saygı duyuyorum. Bana orada çok iyi davrananlar vardı ama çok kötü davrananlar da oldu. Takım arkadaşlarımla aram iyiydi."

"Bir kulüpte insanlar size güveniyorsa ve siz de bunu hissediyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsınız. Bana güvenildiğini bilmem benim için çok önemli"

"Messi'yi dinlemeleri normal"

"Dortmund'da herkes bana çok iyi davranıyor. Barcelona maçında muhteşem bir atmosfer olacaktır. Futbolcular da motive olacaktır"

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"Barcelona sezona peki iyi başlamadı ama çıkışa geçeceklerdir. Hem büyük bir camia hem de çok kaliteli futbolcuları var. Barcelona gibi bir kulüp her kulvarda zirveyi düşünür"

"Messi seviyesindeki bir futbolcu elbette takım için çok önemlidir. Her konuda onun fikrini sormaları normal. O kalibrede bir futbolcunuz varsa onu dinlersiniz"

"Neymar harika bir oyuncu. Her futbolcu Barcelona'da oynamak ister ancak bu sene olmadı"