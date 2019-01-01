Pablo Sarabia, PSG yolunda

PSG, sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot’nun yerini Pablo Sarabia ile dolduruyor.

şampiyonu PSG, ’nın orta saha oyuncusu Pablo Sarabia’yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Diario AS’ta yer alan habere göre Fransız ekibi İspanyol orta saha oyuncusunun transferi için Sevilla ile 20 milyon euro’ya anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 52 resmi maçta 22 gol atıp 14 de asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Sarabia’nın sözleşmesinde 18 milyon euro’luk çıkış maddesi bulunuyor.

Ancak iddiaya göre PSG, Sevilla ile iyi ilişkileri nedeniyle transferi bitirmek için 2 milyon euro ekstra ödeme yapacak.

Profesyonel kariyerine ’de başlayan Sarabia ile ve transfer yasağı bulunan de ilgileniyordu.