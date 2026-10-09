Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takım kampını öfkeyle terk etmesi nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu tarafından men cezasına çarptırıldı.

Kriz, Jesus'un Portekiz'in 4-2 kazandığı Avrupa Uluslar Ligi'ndeki ilk Norveç maçında Ronaldo'dan ısınma hareketleri yapmasını istemesiyle başladı; ancak oyuncuyu maça dahil etmedi. Bu durumu kendisine bir hakaret olarak değerlendiren Portekizli yıldız, milli takım kampından ayrılmaya karar verdi. Uzun bir açıklamada resmi bir özür sunmasına ve bu açıklamada federasyon tarafından cezalandırılmasının gerekliliğini önermesine rağmen, olayın sonuçları şimdiden ortaya çıkmaya başlamış görünüyor.

İngiliz "Mirror" gazetesinin açıkladığına göre, Portekiz Futbol Federasyonu'nun tüzükleri men cezasının otomatik olarak devreye girmesine yol açtı; disiplin kurulunun Ronaldo'nun çekeceği nihai men süresini belirlemesi bekleniyor. Bu sürenin bir ay ile altı ay arasında değişebileceği belirtiliyor.

Men süresinin bir ayı aşması halinde Ronaldo, milli takımının gelecek ay Avrupa Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Galler ile oynayacağı iki maçta sahalardan uzak kalacak. Disiplin kurulu, olası cezayı belirlerken oyuncunun özrü de dahil olmak üzere tüm yönleri dikkate alacak; buna karşın "ESPN" ağı kısa süreli bir ceza verilmesini öngörüyor.

Ronaldo salı günü yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kampı terk ettiğim için milli takımdaki takım arkadaşlarıma da bir özür borçluyum. Teknik direktörün sözüne duyulan güvenin açıkça kırılmış olmasına rağmen, ki o konuşmalara tanık olanlar bunu doğrulayabilir, bunu yapmamam gerekirdi."

Şöyle devam etti: "Sorumluluk tamamen bana ait. Portekiz halkından bir kez daha özür diliyorum, ancak ona verilen sözün bozulması, benim için belirleyici bir etkiye sahip. O andan itibaren kalmamın yalnızca çalışma grubuna zarar vereceğini hissettim ve kendimi artık faydalı hissetmediğimde yapacağımı her zaman söylediğim şeyi yaptım: çantalarımı toplayıp ayrıldım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu davranışın sonuçları Portekiz Futbol Federasyonu tarafından değerlendirilmeli ve bu nedenle cezalandırılmalıyım. Cezayı hafifletecek hiçbir koşulun bulunmaması gerektiğinin farkındayım. Ben sıradan bir oyuncu değilim; takımın kaptanıyım ve bu, ağırlaştırıcı bir unsur teşkil ediyor."

Şöyle ekledi: "Zaten özür diledim, ancak davranışların sonuçları olması gerektiğini biliyorum. Benim gibi futbolun içinde çalışan herkes bilir ki, herkesin konumu ne olursa olsun kurallar herkese uygulanır."

Teknik direktör Jesus ise bu gelişmelere şu sözlerle yanıt verdi: "Açıklamayı okudum ve şimdi her gün olduğu gibi işimi yapıyorum. Federasyona çalışmaya ve takımı düşünmeye gidiyorum."

Ronaldo'nun uluslararası kariyerine başladığından bu yana Portekiz milli takımıyla 234 maça çıktığı ve bu süreçte 146 golle rekor bir rakama ulaştığı hatırlatılıyor.