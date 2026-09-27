Ürdün Futbol Federasyonu, milli takımın Suriye ile oynadığı maçın kötü televizyon yayını nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Federasyon, izleme deneyiminin üzerinde anlaşılan seviyeye ulaşmadığını vurgularken, aksaklığın giderilmesi ve gelecekteki maçlarda tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı sözünü verdi.

Federasyon, resmi bir açıklamada, yayın haklarının alınması için yerel kanallara sunduğu teklife yanıt gelmesinin gecikmesinin, kendisini yayın ve televizyon prodüksiyon hizmetlerinde uzmanlaşmış bir şirket aracılığıyla düzenlemeleri tamamlamaya yönelttiğini açıkladı.

Federasyon, "Maçtan önce gerekli teknik testler yapılmış olmasına rağmen, sinyalin iletiminde kullanılan internet hizmetinde bir aksaklık meydana geldi ve bu durum yayının kararlılığını ve izleyicilere ulaşmasını etkiledi" ifadesini ekledi.

Ürdün Federasyonu, yayın düzenlemelerinin maçın mümkün olan en geniş taraftar kitlesine ulaşmasını hedeflediğini vurgulayarak, yaşananların giderilmesi ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alacağı sözünü verdi. Federasyon, sırasıyla Venezuela, ardından Endonezya ve Avustralya ile oynanacak gelecekteki maçlar için yayının kararlılığını sağlayacak ve taraftarların beklediği izleme deneyimini sunacak gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaya çoktan başladığını belirtti.

Federasyonun açıklaması, Ürdün milli takımının Suriye ile 1-1 berabere kalmasının ardından geldi. Faslı Badou Zaki'nin Ürdün milli takımının teknik ekibinin başındaki ilk maçı olan bu karşılaşma, iki takımı Pazar akşamı Kuveysme'deki Kral II. Abdullah Stadı'nda 2027 Suudi Arabistan Asya Kupası hazırlıkları kapsamında bir araya getiren dostluk maçında oynandı.

Ürdün milli takımı 38. dakikada Ali Alwan ile öne geçti, ardından Suriye milli takımı 52. dakikada Jan Mustafa ile beraberliği yakaladı. Böylece iki takım, Zaki'nin Ürdün ile ilk sınavında beraberlikle yetindi.

Maçta televizyon yayınında sosyal medya üzerinden takipçilerin tepkisini çeken teknik sorunlar yaşandı; ardından "beIN Sports" kanalları, yayın sinyaliyle ilgili sorunlar nedeniyle maçın yayınına devam etmeyi durdurdu.

Ürdün Spor Kanalı ise daha önce, maçın yayınıyla ilgili teknik hataların Ürdün Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalayan yayıncı şirketten kaynaklandığını açıklamış ve televizyon yayınını mümkün olan en iyi kalitede sunma konusundaki hassasiyetini vurgulamıştı.