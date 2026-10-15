"Özür içermeyen açıklama": Lisandro Martinez, Manchester United yönetimiyle krizini derinleştirdi

Manchester United'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e alınan yenilginin ardından kulüp yönetimine yönelik sert açıklamalarıyla ilgili gerekçelerini anlattı.

Manchester United'da tartışmaların şiddeti giderek artıyor. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından Lisandro Martinez, kulüp yönetimini ve özellikle sportif direktör Jason Wilcox'u açıkça eleştirerek büyük bir gürültü kopardı.

Bu açıklama kulüp içinde hoş karşılanmadı ve Arjantinli futbolcu, Instagram hesabında yayımladığı uzun bir açıklamayla görüşlerini bir kez daha dile getirdi. 28 yaşındaki Martinez, bu açıklamada özür dilemeden sözlerini netleştirmeye çalıştı.

Lisandro şunları söyledi: "Maçın ardından, hepimizin istediği sonucu alamamanın verdiği öfke ve hayal kırıklığı anında konuştum. Sözlerim duygularımı ve bu kulübün en büyük kupalar için yarışmasını ne kadar çok istediğimi yansıtıyor."

Şöyle devam etti: "Daha fazlasını istiyorum derken, bu kulübün içinde hepimizin sahip olması gereken hırstan bahsediyorum. Bunlar, başta ben olmak üzere hepimizin kendimizden talep etmesi gereken şeyler."

Arjantin Millî Takımı'nın oyuncusu, kötü sonuçlarda futbolcuların da sorumluluğu olduğunu kabul ederken, aynı zamanda takım arkadaşlarına ve teknik direktör Michael Carrick'e olan güvenini vurguladı.

Ancak gerginliği yumuşatmaya yönelik bu girişim yeterli olmayabilir. Sky Sports'un aktardığına göre Martinez'in açıklamaları kulüp yönetiminde ve Manchester United futbolcularında öfke ve rahatsızlık yarattı; hatta oyunculardan biri, ülkeye dönüş uçağında Arjantinli futbolcuyla doğrudan yüzleşti. Zira takım arkadaşlarından bazıları, onun takımın kalitesine yönelik eleştirisinden rahatsız oldu.

Kulüp, disiplin işlemi başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermedi; ancak savunmacının Old Trafford'daki geleceği şu an için belirsiz görünüyor.

Sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor ve Manchester United'ın bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen henüz herhangi bir karar alınmadı.

Bu gelişme, Manchester United'ın yaklaşan transfer dönemlerinde stoper ve sol bek pozisyonlarına yeni savunmacılar katma planlarıyla aynı zamana denk geliyor. İngiliz basınına göre Martinez, geçen yaz zaten kulüpten ayrılıp Atletico Madrid'e katılmak ve vatandaşı Cristian Romero ile aynı takımda oynamak istiyordu; ancak İngiliz kulübünün yönetimine tatmin edici hiçbir teklif ulaşmadı.

Bu durum, şimdi onun Manchester United'daki geleceğine ilişkin görüşmeleri büyük ölçüde etkileyebilir.