Ozornwafor Almeria’ya, Mitroglou PSV'ye kiralandı

Galatasaray'da Valentine Ozornwafor Almeria'ya; Yunan golcü Kostas Mitroglou ise PSV Einhoven'a kiralık olarak gönderildi.

Sarı kırmızılı ekip, Enyimba Aba'dan 300 bin euro karşılığında transfer ettiği Valentine Ozornwafor ve 'dan kiralanan Kostas Mitroglou ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ozornwafor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralık olarak gönderildi.

"Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Öte yandan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou ise Eredivisie ekiplerinden Eindhoven'a kiralandı.

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"Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."

Böylece 'dan kiralık olarak kadroya katılan Steven Nzonzi ve olası forvet transferi için yabancı kontenjanında da yer açılmış oldu.

Mitroglou, forması ile 9 karşılaşmada görev alıp 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.