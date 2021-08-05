Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan St. Johnstone tur peşinde.

İskoçya'da geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada bitiren St. Johnstone, hem İskoçya Kupası'nı hem de Lig Kupası'nı kazanarak harika bir sezon geçirdi. 2020 yazında takımın başına geçen 44 yaşındaki teknik direktör Callum Davidson da ilk ve en önemli teknik direktörlük deneyiminde fazlasıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezona bakış

Sezonun ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizen St. Johnstone, 6 ve 11. haftalar arası gol bile atamadığı kötü bir seri yakalamıştı. Ancak Aralık ayında yavaş yavaş ritmini bulan takım, Ocak ayından itibaren gösterdiği performansla hem ilk 5'te kendisine yer buldu hem de iki kupayı kazandı. Özellikle İskoçya Kupası'nda çeyrek finalde Rangers'ı deplasmanda eledikleri maçta oldukça büyük bir direnç göstermişlerdi. Bu kupanın finalinde Hibernian'ı, Lig Kupası finalinde de Livingston'u 1-0 ile geçen Azizler, sezonu çift kupayla tamamlayarak Aberdeen, Celtic ve Rangers'tan sonra bunu başaran 4. takım oldu.

Taktik

Callum Davidson genellikle 3-4-2-1 veya 3-4-1-2 formasyonu tercih eden bir teknik direktör. Direkt ya da uzun paslarla oynamayı ve ikinci bölgeyi hızlı geçmeyi tercih ediyorlar. Orta alanı kalabalık tutarak rakip geçişlerini geciktirmeye ve ikinci topları almaya çalışıyorlar. Geniş alanda topla kat edebilen merkez orta saha oyuncuları sayesinde ani geçişlerde etkili olabiliyorlar. Özellikle orta saha oyuncularına ceza sahası civarı ve dışından sık sık şut şansı yaratmaya çalışan bir takım.

Güçlü yanlar

Fiziksel ve mental direnci yüksek bir takım. Bununla birlikte iyi bir taktik disipline sahipler. Kolay değişmeyen rotasyonları sayesinde bir arada oynama alışkanlıkları mevcut.

Ataklarda kolay şut açısı buluyorlar. Duran topları etkili kullanan bir takım.

Her ne kadar benzer şekilde çok gol yeseler de, ceza sahası dış çaprazından kullandıkları duran toplarla kolay gol bulabiliyorlar. St. Johnstone'un en çok dikkat edilmesi gereken özelliklerinin başında bu gelmekte... Duran topları etkili kullanan David Wotherspoon'un yanı sıra, enerjisiyile Ali McCann merkezde, Shaun Rooney ise kanatta dikkat çeken oyuncuları.

Zayıf yanlar

Geçtiğimiz sezon hücum hattında etkili olan Kane ve May gibi isimler henüz tam olarak hazır değil. Melamed takımdan ayrıldı. Teknik direktör Davidson, hücum rotasyonunda O'Halloran ve Hendry gibi oyunculardan faydalanmaya çalışacak.

Savunma hattını öne çıkardıkları zaman, ağır stoperlere sahip olmaları nedeniyle, hızlı hücumlara ve hareketli kanat forvetlere karşı çaresiz kalabiliyorlar.

Bek ve stoper arasına atılan toplarda büyük zaafiyetleri var. Bununla birlikte, gerek akan oyunda gerek duran toplarda ceza sahası çaprazından gelen ortalarda çok sayıda paylaşım ve alan hatası nedeniyle gol yiyebiliyolar.

Kaleci Zander Clark ani şutlarda top sektirebilen, hantal bir kaleci.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

St. Johnstone asla küçümsenecek ve hafife alınacak bir takım değil. Ligleri geçtiğimiz hafta başladı ve henüz tam hazır olmasalar da, geçtiğimiz sezondan devam ettirdikleri bir oyun pratikleri var.

Bununla birlikte fiziksel dirençleri ve oyun disipliniyle bu çıkışı devam ettirme peşindeler. Dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'ni önemli bir sıçrama noktası olarak görüyorlar.

Neyi iyi yapabildiklerini ve neyi yapamayacaklarını iyi biliyorlar. Bu nedenle de, kaliteden bağımsız olarak değerlendirildiğinde, Galatasaray'ın, bir kez daha, ne yaptığını bilen takımlara karşı çözüm üretememe problemini yaşaması muhtemel. İskoçların İstanbul'dan bir beraberlikle ayrılması sürpriz sayılmamalı.