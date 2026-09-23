Sport Bild'in haberine göre 20 yaşındaki oyuncunun 1. FC Köln ile yaptığı sözleşmede, Almanya Milli Takımı'ndaki maçları için kendisine bonus garantisi veren özel bir madde bulunuyor.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, El Mala'yı Nations League'de Sırbistan (1 Ekim) ve Yunanistan'a (4 Ekim) karşı oynanacak maçlar için açıkladığı ikinci kadroya dahil etti. Effzeh'in hücum oyuncusunun bu iki karşılaşmadan en az birinde süre alma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Bunun gerçekten gerçekleşmesi halinde El Mala, bir yandan tek seferlik bir ödemenin yapılmasını, diğer yandan da temel maaşında artış olmasını bekleyebilir.

Sport-Bild'in haberine göre 20 yaşındaki oyuncuya A Milli Takım'daki ilk maçına çıkması halinde kulübü tarafından 100 bin euro tutarında sabit bir ödeme yapılacak, ayrıca DFB formasıyla sonraki maçlarda da, örneğin beşinci ve onuncu maçında, yıllık şu an yaklaşık üç milyon euro olan maaşı kademeli olarak artacak.

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Said El Mala hangi partnerlerle çalışıyor?

Köln, geçen yaz sözleşmesini uzatmaya ikna etmek için El Mala'ya çeşitli mali tavizler verdi. Premier League'den kulüplerin yanı sıra BVB ve RB Leipzig de dahil olmak üzere birçok üst düzey kulübün 20 yaşındaki oyuncuyla ilgilenmesine rağmen, taraflar iş birliğini 2031'e kadar sürdürme konusunda anlaşmaya vardı. El Mala'nın sözleşmesinde bir çıkış maddesinin bulunmadığı, bu nedenle Köln'ün gelecekteki ilgilenen kulüplerle bonservis bedelini serbestçe pazarlık edebileceği belirtiliyor.

Kulüpten yapılan ödemelerin yanı sıra El Mala'nın reklam partnerleriyle de benzer artışlar konusunda anlaşma yaptığı belirtiliyor. Alman Milli Takımı'ndaki ilk maçı için forma tedarikçisi Nike'tan görünüşe göre ekstra 175 bin euro alacak. Diğer ek ödemeler de şöyle: Hücum oyuncusu her beş maçta bir 120 bin euro daha kazanacak. 2032'ye kadar olan sözleşmedeki temel tutarın bu sezon 350 bin euro olduğu ifade ediliyor.

El Mala ayrıca video oyunu geliştiricisi EA Sports, koleksiyon kartı üreticisi Topps ve gıda perakendecisi Rewe'den de DFB'deki ilk maçının ardından bonus ödemesi alacak.