ÖZEL | Rıza Çalımbay Sivasspor yolunda
Yorum()
AA
Geçtiğimiz sezonu yardımcı antrenör Hakan Keleş yönetiminde 41 puanla 12. sırada bitiren Sivasspor, yeni bşr yapılanma içerisine girdi.
Bjarsmyr, Muhammet Demir, David Braz, Douglas ve N'Dinga ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar teknik adam seçiminde de sona geldi.
Süper Lig ve Avrupa'dan son dakika transfer haberleri
Sivasspor'la temasta olan teknik direktör Rıza Çalımbay, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.
Kırmızı beyazlılarla görüştüğünü belirten deneyimli teknik adam, "Perşembe günü Sivasspor ile bir görüşme daha yapacağız. Bu toplantı sonrası son kararımızı vereceğiz" dedi.
Çalımbay geçtiğimiz sezona Konyaspor ile başlamış ve 12. haftada görevinden alınmıştı.