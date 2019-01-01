ÖZEL | Rıza Çalımbay Sivasspor yolunda

Sivasspor'la görüştüğünü doğrulayan Rıza Çalımbay, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

Geçtiğimiz sezonu yardımcı antrenör Hakan Keleş yönetiminde 41 puanla 12. sırada bitiren , yeni bşr yapılanma içerisine girdi.

Bjarsmyr, Muhammet Demir, David Braz, Douglas ve N'Dinga ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar teknik adam seçiminde de sona geldi.

Sivasspor'la temasta olan teknik direktör Rıza Çalımbay, Goal ve Mackolik'e konuştu.

Kırmızı beyazlılarla görüştüğünü belirten deneyimli teknik adam, "Perşembe günü Sivasspor ile bir görüşme daha yapacağız. Bu toplantı sonrası son kararımızı vereceğiz" dedi.

Çalımbay geçtiğimiz sezona ile başlamış ve 12. haftada görevinden alınmıştı.