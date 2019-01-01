ÖZEL | Murat Bereket: Rüya gibi bir maçtı

Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket, Adana Demirspor zaferinin ardından Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

Play-off Yarı Final rövanş maçında 'u konuk eden ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan 'da İdari Menajer Murat Bereket Goal Turkiye ve Mackolik'in sorularını yanıtladı.

Bereket, sezon boyu oynadıkları oyunla Süper Lig'i hakettiklerini belirtirken 1. Lig'de uygulanan play-off sistemini eleştirdi:

"Aslında biz sezon boyu gösterdiğimiz performansla direkt olarak çıkmayı haketmiştik. Ligi 3'ncü bitirdik ama 6'ncı Adana Demirspor ile aramızda 9 puan fark vardı. Aslında burada sistemi de sorgulamak lazım. 180 dakika yarı final maçları, 90 dakika da final maçı oynanıyor. Bir takımın sezon boyunca gösterdiği performansı 270 dakikaya sığdrmak çok doğru değil."

"İlk yarıda panik yaptık"

"Bu maç her türlü duyguyu yaşadığımız bir maçtı. İlk yarıda panik yaptık, sahada telaşlıydık. Çünkü ilk defa Hatayspor Süper Lig'e bu kadar yaklaştı. Bundan 25 sene önce yarı finalde Adana Demirspor'la oynamıştık ve elenmiştik. Ben o maça da gitmiştim, çok net hatırlıyorum. Yine acaba aynısı mı oluyor diye düşündük. İkinci yarı hocamız da çok doğru hamleler yaptı. Çok coşkulu oynadık. Rüya gibi bir maçtı."

"Rakip farketmez"

"Şu ana kadar tamamen Adana Demirspor maçına konsantre olduğumuz için diğer rakiplerimizi ben daha izleyemedim bile. Bundan sonra rakibimize konsantre olmaya başlayacağız. Kiminle oynayacağımız farketmez."