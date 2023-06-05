GOAL'ün bilgilerine göre Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den bir istekte bulunurken Barcelona yolu görünüyor.

GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Lionel Messi'nin temsilcileri, Pazartesi günü Suudi Arabistan ekibinin temsilcileriyle bir araya geldi ve Arjantinli yıldızın Al Hilal'e transferinin 2024'e ertelenmesini istedi.

Ancak Suudi Arabistan ekibi, Messi'ye gelecek yılki tekliflerinin şu anki yıllık 500 milyon euroluk tekliflerinden farklı olacağını iletti.

Messi'nin bu kararı, babasının Barselona'da Joan Laporta ile yaptığı görüşmeden birkaç saat sonra alındı.

Lionel Messi'nin babası Jorge, oğlunun Barcelona'ya dönmek istediğini kabul ederken Arjantinli için eski kulübünün yolu ufukta gibi duruyor.