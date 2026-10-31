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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Özel Kooora için: Al Ahli Suudi'nin teknik direktörünün görevden alınması neden gecikti?

M. Pusic
Al-Sadd - Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Hollanda
Katar
Suudi Arabistan

Hollandalı teknik direktör gitmeye ramak kaldı!

Al-Ahli taraftarları, takımın Suudi Roshn Pro Ligi'nin 12. haftasında Al-Shabab karşısında aldığı 6-1'lik tarihi mağlubiyetin ardından son saatlerde büyük bir öfkeye kapıldı.

Maçın ardından Al-Ahli taraftarları, Hollandalı teknik direktöre yönelik saldırılarını tribünlerden sürdürdü ve onun gitmesini istediklerini belirtmek için "Pusic out" tezahüratları yaptı.

Ayrıca okuyun: Yurt dışı seyahati, Pusic'in Al-Ahli teknik direktörlüğünden ayrılması gerçeğini ortaya çıkardı

"Kooora"nın Al-Ahli'ye yakın bir kaynaktan öğrendiğine göre, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki Katar temsilcisi Al-Sadd maçı, Pusic'in Al-Ahli'deki yolculuğundaki son fırsat olacak.

Gelecek maçlar
ALS

ALS

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

AHL

AHL

Kaynak, galibiyet dışında herhangi bir sonuç alınması halinde Pusic'in görevinden resmen ayrılacağını ve önümüzdeki dönemde yabancı bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar görevi geçici olarak kulübün kendi mensuplarından birinin üstleneceğini açıkladı.

Al-Ahli, önümüzdeki pazartesi akşamı Asya Elit'in dördüncü haftası kapsamında Katar temsilcisi Al-Sadd'a zorlu bir konuk olacak.

Pusic, Al-Shabab karşısındaki mağlubiyetin ardından bir gazeteciye saldırmış ve ona "Al-Ahli'den ayrılacak mısın?" demiş, gazeteci ise "Kendinden utanmalısın" diye karşılık vermişti.

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