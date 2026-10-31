Al-Ahli taraftarları, takımın Suudi Roshn Pro Ligi'nin 12. haftasında Al-Shabab karşısında aldığı 6-1'lik tarihi mağlubiyetin ardından son saatlerde büyük bir öfkeye kapıldı.

Maçın ardından Al-Ahli taraftarları, Hollandalı teknik direktöre yönelik saldırılarını tribünlerden sürdürdü ve onun gitmesini istediklerini belirtmek için "Pusic out" tezahüratları yaptı.

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"Kooora"nın Al-Ahli'ye yakın bir kaynaktan öğrendiğine göre, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki Katar temsilcisi Al-Sadd maçı, Pusic'in Al-Ahli'deki yolculuğundaki son fırsat olacak.

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Kaynak, galibiyet dışında herhangi bir sonuç alınması halinde Pusic'in görevinden resmen ayrılacağını ve önümüzdeki dönemde yabancı bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar görevi geçici olarak kulübün kendi mensuplarından birinin üstleneceğini açıkladı.

Al-Ahli, önümüzdeki pazartesi akşamı Asya Elit'in dördüncü haftası kapsamında Katar temsilcisi Al-Sadd'a zorlu bir konuk olacak.

Pusic, Al-Shabab karşısındaki mağlubiyetin ardından bir gazeteciye saldırmış ve ona "Al-Ahli'den ayrılacak mısın?" demiş, gazeteci ise "Kendinden utanmalısın" diye karşılık vermişti.