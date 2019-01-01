ÖZEL | Erol Bulut: Hedefimiz ilk 6

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sezon sonunda ligi ilk 6 sırada bitirmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de bu sezonun parmak ısırtan takımlarından biri olan 'da teknik direktör Erol Bulut, Goal.com'un sorularını yanıtladı.

Genç teknik adam karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyleyerek sahadan puanla ayrılmak istediğini belirtti:

"Trabzonspor ligin güçlü takımlarından biri. Şu an önümüzde 4. sıradalar. Onlar da ikinciliği zorluyorlar. Tabii biz çalışmalarımızı, analizlerimizi hem defansif anlamda hem de hücum anlamında tamamladık. Bugün son antrenmanımızı yapıp maç günü maça hazır olacağız. Tabii ki oradan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. İlk maçı 5-0 kazanmıştık ama o maç geçmişte kaldı."

Sakatlıklar gidişatı etkiledi

Erol Bulut, hedeflerinin ligi ilk 6 içinde bitirmek olduğunu belirtirken, "İkinci yarının başında 5-6 tane ilk 11'de oynayan oyuncumuz sakatlandı. Yerine oynayan arkadaşlar istenilen performansı tam olarak veremedi. O yüzden biraz geri düşmüş olduk. Bizim hedefimiz ilk 6 içerisinde olabilmek. Şu an 5. sıradayız ve sezon sonuna kadar bu sıralarda kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kamara daha iyi olacak"

Stoper Mina'nın antrenmanda sakatlandığını ve Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceğini belirten Bulut, golcü oyuncu Kamara hakkında da konuştu.

"Kamara biraz geç geldi. Uyum sürecinin üzerine bir de sakatlık yaşadı, verim alamadık. Ama son maçlarda etkili ve iyi oyunu var. Umarım önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak."

Yeni Malatyaspor, 29. haftada oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde 'de 38 puanla 5. sırada bulunuyor.