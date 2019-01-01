ÖZEL | Drogba: Mourinho'ya biraz saygı duyun!

Goal'ün sorularını yanıtlayan Drogba, Mourinho'ya biraz daha saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bir dönem 'da da forma giyen Didier Drogba, Goal'ün sorularını yanıtladı. Futbolu bırakan yıldız isim, geleceği hakkında konuşurken futbolu ve Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulundu.

Didier Drogba'yı yakında teknik direktör olarak görecek miyiz?

- Ben hiç böyle bir şey söylemedim, basın yazıyor. 20 yıl üst düzey oynadıktan sonra şimdi biraz dinleniyorum. Seyahat ediyorum, vakfımla bazı çalışmalar yapıyorum ve elçisiyim. Eğleniyorum.

Fransız kulüpleri Şampiyonlar Ligi'nde neden daha ileri gidemiyor?

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- Bu sadece bir bütçe meselesi. Kaliteli takımlarda daha önce Ligue 1'de de oynamış olan iyi oyuncular görüyorsunuz. Bence şu anda Ligue 1, genç oyuncuların yeteneklerini sergileme ve yurt dışına çıkmalarını sağlamak için bir platform. Fransız kulüpleri de , veya 'in bütçesinde sahip olsaydı farklı şeyler konuşuyor olurduk.

Jose Mourinho Ligue 1’e gelirse ligin değerini artırır mı?

- Elbette. Jose Mourinho’dan bahsediyoruz. Biraz saygı duyun!