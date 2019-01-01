ÖZEL | Drogba: Mourinho'ya biraz saygı duyun!
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, Goal'ün sorularını yanıtladı. Futbolu bırakan yıldız isim, geleceği hakkında konuşurken Fransa futbolu ve Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulundu.
Didier Drogba'yı yakında teknik direktör olarak görecek miyiz?
- Ben hiç böyle bir şey söylemedim, basın yazıyor. 20 yıl üst düzey oynadıktan sonra şimdi biraz dinleniyorum. Seyahat ediyorum, vakfımla bazı çalışmalar yapıyorum ve Ligue 1 elçisiyim. Eğleniyorum.
Fransız kulüpleri Şampiyonlar Ligi'nde neden daha ileri gidemiyor?
- Bu sadece bir bütçe meselesi. Kaliteli takımlarda daha önce Ligue 1'de de oynamış olan iyi oyuncular görüyorsunuz. Bence şu anda Ligue 1, genç oyuncuların yeteneklerini sergileme ve yurt dışına çıkmalarını sağlamak için bir platform. Fransız kulüpleri de Chelsea, Barcelona veya Real Madrid'in bütçesinde sahip olsaydı farklı şeyler konuşuyor olurduk.
Jose Mourinho Ligue 1’e gelirse ligin değerini artırır mı?
- Elbette. Jose Mourinho’dan bahsediyoruz. Biraz saygı duyun!