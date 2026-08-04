Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Alman eski teknik direktörü Matthias Jaissle'nin önümüzdeki dönemde İngiltere ekibi Newcastle United'ın başına geçmesinin ertelenmesinde rol oynadı.

Jaissle, geçtiğimiz Perşembe günü, önümüzdeki sezon eski teknik direktör Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ın sorumluluğunu üstlenmek amacıyla Al Ahli'deki görevinden istifa etmişti.

Mesele kesin olarak sonuçlanmış olsa da, Newcastle kulübü Alman teknik direktörün görevine resmi olarak başladığını henüz açıklamadı.

Suudi gazeteci Halid el-Zehrani, bunun sebebinin Al Ahli kulübünün bizzat kendisi olduğunu, kulübün Newcastle'dan Jaissle'nin göreve başlamasının açıklanmasını, önümüzdeki sezon Suudi takımını çalıştıracak yeni bir teknik direktörle anlaşana kadar ertelemesini istediğini söyledi.

Jaissle'nin ayrılışından bu yana Al Ahli, İspanyol Xavi Hernandez ve Marcelino, Portekizli Vitor Pereira, Nuno Santo ve Sergio Conceiçao'nun yanı sıra Alman Ole Werner gibi birçok teknik direktörle anılıyor.

Al Ahli yönetimi, teknik direktör dosyasını mümkün olan en kısa sürede kapatmayı hedefliyor; böylece takımın son hazırlıklarını yönetebilecek, özellikle de Al Ahli'nin birden fazla yerel ve kıtasal turnuvada mücadele edeceği sezonun başlamasına az bir süre kala.

Al Ahli, yeni sezona resmi olarak, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Diriyah ile karşılaşacağı 13 Ağustos'ta başlayacak.

Al Ahli'nin, 2016 yılından bu yana kasasına giremeyen Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmayı, ayrıca son iki sezonda kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi Elit unvanını korumayı hedeflediği belirtiliyor.