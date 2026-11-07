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Manuel Neuer, FSV Mainz 05 karşısında forma giyerek Bayern Münih'in Bundesliga'da sahaya çıkan en yaşlı oyuncusu oldu.

40 yaş 225 günlük olan Neuer, 40 yaş 198 günlükken forma giyen önceki rekortmen Bernd Dreher'i geride bıraktı. Dreher, 1996'dan 2008'e kadar bir dönem ara vererek Münih ekibinde oynadı ve o dönemde ikinci ya da üçüncü kaleci olarak görev yaptı. Bugün 60 yaşında olan Dreher, Bayern Münih formasıyla toplam yalnızca 15 resmî maça çıktı.

Neuer, Mainz karşısında forma giymesiyle tüm kulüpleri kapsayan sıralamada Mirko Votava (Werder Bremen) ile paylaştığı altıncı sıraya yükseldi. Bundesliga'da onun önünde yalnızca Edin Dzeko (FC Schalke 04), Claudio Pizarro (Werder Bremen), Toni Schumacher (Borussia Dortmund), Uli Stein (Arminia Bielefeld) ve rekorun sahibi Klaus Fichtel (FC Schalke 04) bulunuyor. Fichtel, son maçına 1988'de 43 yaş 184 günlükken çıktı.

Neuer'in Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Büyük olasılıkla o dönemde kariyerini de noktalayacak. Bundesliga'nın son haftasında forma giymesi hâlinde, kendisinin az farkla önünde bulunan ve kariyerini sürdüren Dzeko da o zamana kadar maçlarda oynamaya devam ederse, Bundesliga tarihinin en yaşlı altıncı oyuncusu olarak kayıtlara geçecek.

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Manuel Neuer, ayak sakatlığı nedeniyle son dönemde Bayern Münih'te forma giyemedi

Son aylarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Neuer, son olarak ayak sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Üç maçlık aranın ardından salı günü Atletico Madrid karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle sahalara döndü.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 14:30 KOE

Neuer, Mainz karşısında bu sezonki dokuzuncu maçına çıkıyor. Diğer yedi resmî maçta kaleyi Jonas Urbig korudu. 23 yaşındaki kaleci, Neuer'in Bayern Münih'teki ve muhtemelen Almanya millî takımındaki halefi olarak görülüyor. Neuer, yaz aylarındaki utanç verici Dünya Kupası'nın ardından millî takımdan ikinci kez ayrılmıştı.