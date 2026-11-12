Reklam

Borussia Dortmund, Ruhr Nachrichten'e göre kiralık oyuncusu Yan Couto'nun sonraki satışından pay alma hakkını güvence altına aldı. Ayrıca Como 1907'nin yaz için satın alma opsiyonu bulunuyor.

BVB yönetimi, 24 yaşındaki oyuncunun Serie A'daki durumunu yakından takip ediyor ve İtalyan kulübüyle yapılan görüşmelerde kalıcı transfer ihtimaline karşı önlemini aldı.

Teknik direktör Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı kulüp, sözleşmede yer alan hak uyarınca sağ beki sezon sonunda 20 ila 22 milyon avro arasında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katabilecek. Ancak habere göre Como'nun oyuncuyu daha sonra başka bir kulübe transfer etmesi hâlinde BVB de oranı belirtilmeyen bir payla yeniden maddi kazanç sağlayacak.

WAZ'ın edindiği bilgilere göre İtalyanlar, Brezilyalı oyuncunun şu ana kadarki performansından çok memnun olduklarını Dortmund'a iletti. Bu nedenle sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılması gerçekçi bir ihtimal olarak görülüyor.

Reklam Reklam

Sarı-siyahlılar, bek oyuncusunun sahadaki yükselişinden memnun. Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından sportif direktör Ole Book, Couto hakkında şu ifadeleri kullandı: "Elbette onu da takip ediyor, maçlarını izliyor ve gelişimine seviniyoruz. Oyun tarzı ona çok iyi uyuyor, bu yüzden orada kendini gösteriyor."

Getty Images

Related Topics

BVB, Yan Couto için ne kadar bonservis bedeli ödedi?

Olası bir geri dönüş ya da İtalya'da kalıcı olarak kalması hakkında sorulan soruya Book, "Bunu söylemek için kesinlikle çok erken ama iyi oynamasına seviniyoruz" yanıtını verdi.

Dortmund'da beklediği çıkışı yapamayan Couto için Como'daki dönemi, sportif açıdan yeni bir başlangıç oldu. Borussia Dortmund, daha önce kiraladığı savunma oyuncusunu kalıcı olarak kadrosuna katmak için 2025 yazında Manchester City'ye yaklaşık 25 milyon avro ödemişti.

Reklam

Ancak geçen sezon savunmanın sağındaki forma rekabetinde Julian Ryerson'ın önüne geçemedi. BVB formasıyla toplam 27 resmî maçta 1501 dakika süre alan Couto, üç gol atıp üç golün de hazırlayıcısı oldu.

Brezilyalı oyuncunun yeniden düzenli olarak forma giymesini sağlamak isteyen kulüpler, yazın sezon sonuna kadar sürecek bir kiralama konusunda anlaşmıştı. Couto, Fabregas yönetiminde kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri hâline geldi ve 14 resmî maçta 1000 dakikadan fazla süre alırken iki gol pası verdi.

Reklam

Como anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunu kullanırsa Borussia Dortmund, bir zamanlar Man City'ye ödediği bonservis bedelinin büyük bölümünü doğrudan geri kazanacak. Kulüp, iddiaya göre anlaşmaya eklenen madde sayesinde sonunda maddi kâr bile elde edebilir.