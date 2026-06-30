Özel bir lanet... İspanya, Dünya Kupası'ndaki "Alman felaketinden" kurtulabilecek mi?

Almanya, Dünya Kupası’nda bir kez daha başarısız oldu; Paraguay’a karşı penaltı atışlarında elenmesi, sadece münferit bir olay değil, dört kez dünya şampiyonu olan bu takım için gerçek bir kabusa dönüşen hikayenin en son bölümüydü.

2014 yılında Brezilya’daki Maracana Stadyumu’nda kupayı kaldırdığından bu yana, Alman milli takımı Dünya Kupası turnuvalarında ayak uydurmakta zorlandı.

"Marca" gazetesi, bu lanetin şimdi İspanya’yı tehdit ettiğini ve "La Roja"nın önümüzdeki Perşembe günü Avusturya karşısında bu laneti kırmayı umduğunu yazdı.

Çünkü Alman aynasında kendi yansımasını görebilecek tek bir takım varsa, o da İspanya’dır. Her ikisi de zirveye ulaştı, her ikisi de bir döneme damgasını vurdu ve her ikisi de daha sonra zirvede kalmanın ne kadar zor olduğunu öğrendi.

2018... Almanya'nın gerilemesinin başlangıcı

Almanya’nın düşüşü 2018 Rusya Dünya Kupası’nda başladı. Şampiyonluğa ulaştıktan dört yıl sonra Almanya, yakın tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

İsveç, Meksika ve Güney Kore'nin yer aldığı gruba düşen Almanya, sadece bir maç kazanabildi ve grubu son sırada tamamladı. Şampiyonluk mücadelesine alışkın bir takım için turnuvadan elenmesi hem sürpriz hem de acı verici oldu.

Bu sadece bir tesadüf değildi; bu başarısızlık 2022 Katar Dünya Kupası’nda da devam etti. Kura, Almanya’yı grup aşamasında İspanya ile eşleştirdi ve Almanya sadece bir maç daha kazanarak grubu üçüncü sırada tamamladı.

Japonya ve İspanya son 16’ya yükselirken, Almanya üst üste ikinci kez turnuvaya erken veda etti.

Ve işte bir sonraki bölüm başladı. Almanya’nın Paraguay’a penaltılarda yenilmesi, on yıldan fazla süren bir felaketler dizisini uzatıyor. Rio de Janeiro’daki o büyülü geceden bu yana, Almanya Dünya Kupası’nda eleme turlarına yaklaşamadı… Şampiyonun laneti hâlâ peşini bırakmıyor.

İspanya’nın kendinde görmek istemediği bir ayna

İspanya’nın yakın tarihi, endişe verici benzerlikler gösteriyor. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra, “La Roja” 2014’te Brezilya’da ani bir çöküş yaşadı.

Kura, İspanya’yı Hollanda, Şili ve Avustralya’nın bulunduğu gruba düşürdü; İspanya sadece bir maç kazanabildi ve üçüncü sırada kalarak grup aşamasından elendi.

Dört yıl sonra, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda durum düzeldi, ancak bu iyileşme kayda değer düzeyde değildi. İspanya, Portekiz, İran ve Fas’ın yer aldığı grubunda birinci oldu, ancak sadece bir galibiyet elde edebildi.

Rusya ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan ve sönük geçen maçın penaltı atışları sonucunda, İspanya'nın turnuva serüveni 16 turunda erken sona erdi.

Aynı senaryo Katar 2022'de de tekrarlandı. İspanya, yine son 16 turunda elendi. Bu kez, Fas, İspanya'nın Dünya Kupası hayallerini sona erdirdi.

İspanya ile Almanya arasındaki fark, “La Roja”nın bu dönemde umut verici gelişmeler kaydetmiş olmasıdır. Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda (2021’de düzenlendi) yarı finale yükseldi ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nı kazandı; bu da kıtada hâlâ rekabetçi bir güç olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, Dünya Kupası hâlâ en büyük zorluk olarak duruyor. İspanya, Johannesburg’da şampiyonluğa ulaştığından beri turnuvanın zirvesine geri dönmeyi başaramadı.

İki kez son 16 turunda elenme ve bir kez de grup aşamasında elenme, yüksek hedefler peşinde koşmaya alışkın bir takım için son derece zayıf bir performans tablosu çiziyor.

Bu nedenle Perşembe günü Avusturya ile oynanacak maç özel bir önem taşıyor. Maçın doğrudan sonucunun yanı sıra İspanya, 2014 yılından beri peşini bırakmayan “Almanya lanetini” kırmasını sağlayacak bir seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Şampiyonun laneti devam ediyor; rakamlar da bunu doğruluyor, geçmiş örnekler de bunu teyit ediyor.

İspanya, bir sonraki büyük örnek olmak istemiyor... Güney Afrika’da zirveye ulaştıktan sonra, hedefi zirveye geri dönebileceğini kanıtlamaktır.