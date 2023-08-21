Anderson Talisca'nın bu yaz Beşiktaş'a transferi yılan hikayesine dönerken Brezilyalı oyuncunun kulübü cezayı kesti.

Anderson Talisca, Beşiktaş'a gelmek istiyordu

Al Nassr oyuncuyu bırakmak istemedi

Brezilyalı, AFC Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayacak

NE OLDU? Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri Anderson Talisca olmasına rağmen Al Nassr ile yaşanan mali anlaşmazlık bu hamleyi bir bilmeceye çevirdi. GOAL Türkiye'nin GOAL Suudi Arabistan'dan edindiği bilgilere göre, Anderson Talisca, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi yabancı listesinden çıkarıldı. Brezilyalı oyuncu, Salı günü Shabab Al Ahli'ye karşı oynayacakları maçta yer almayacak. Beş kişilik yabancı kontenjanında Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles yer alacak.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı ekibe gelmek istediğini açıklamasının ardından gözler Brezilyalı oyuncunun transferine çevrilmişti. Ancak Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ geçtiğimiz günlerde bu transferle ilgili olumsuzlukları dile getirdi: "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi."

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş’ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 80 maçta 37 gol, 14 asiste imza atmıştı.