Ozan'ın ilk taksidi Abdurrahim Albayrak'a gidecek

Ozan Kabak için Stuttgart'tan gelecek ilk taksit, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a ödenecek.

Galatasaray, bu sezon yıldızı parlayan genç futbolcu Ozan Kabak'ı 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer etmişti. Stuttgart'tan Ozan için gelecek 4 milyon euro'luk ilk taksit, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a ödenecek.

Sabah'tan Uğur Karakullukçu'nun haberine göre Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin transferi için 10 milyon euro harcayan sarı kırmızılı kulüp adına bu paranın tamamını Abdurrahim Albayrak'ın ödediği ortaya çıktı.

Galatasaray adına 10 milyon euro'yu kendi şirketinden ödeyen Albayrak'ın bu hafta içinde 4 milyon euro geri alacağı öğrenildi.

Stuttgart, Ozan'ın bonservisinden kalan 7 milyon euro'yu da 1 yıl içinde kapatacak.