Ozan Tufan'ın aklı Fenerbahçe'de

Kiralık olarak Alanyaspor forması giyen Ozan Tufan, Ali Koç ve Ersun Yanal ile sık sık görüştüğünü söyledi.

'nin devre arasında 'a kiraladığı Ozan Tufan yeniden sarı lacivertli formayı giymek istiyor.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Ben burada kiralık futbolcuyum. Hâlâ Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Ersun Hoca ve Başkanımız Ali Koç beni sürekli arar. Fikir alışverişinde bulunuruz. Bana hâlâ Fenerbahçe'nin bir parçasıymışım gibi hissettiriyorlar" dedi.

Ozan Tufan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Futbolda maç oynadıkça, ritim yakaladıkça iyi yerlere gelirsiniz. Ben de bunun meyvelerini maç oynadıkça ritim yakaladıkça görüyorum.

"Sergen Hoca'nın, Hasan Başkan'ın, Ali Koç'un da bunda büyük katkısı var. Ben de daha da iyi olacağım."

"Fizik olarak eksiklerim vardı. Bunu Sergen hocayla aştık fakat mental olarak bazı şeyleri toparlamak çok zordur. En yukarıdan en aşağıya düşmek. Allah kimseye yaşatmasın. Bunlarla baş etmeniz gerekiyor."

"Kötü ve iyi dönemlerimiz oldu. Fenerbahçe'de olmak beni mutlu eder. Orası çok farklı bir yer. Fenerbahçe size ömrünüzün sonuna kadar anlatabileceğiniz hikayeler verir."