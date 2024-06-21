İki yıl önce Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, bir Süper Lig ekibiyle Türkiye'ye dönüyor.

Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl daha vardı

Her konuda anlaşmaya varıldı

NE OLDU? 2022 yazında Fenerbahçe'den Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan, Trabzonspor forması giymek için Süper Lig'e dönüyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile her konuda el sıkıştı ve Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

BÜYÜK RESİM: Ozan Tufan'ın transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.

DAHA FAZLASI: Geçen sezon Championship ekibinde toplam 40 maçta forma giyen Ozan Tufan, 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ozan'ın Hull City ile sözleşmesinin bitimine bir yıl daha vardı.

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SIRADA NE VAR? Ozan Tufan için Hull City ile Trabzonspor'un anlaşma sağlaması halinde 29 yaşındaki orta saha, Türkiye'nin yolunu tutacak.