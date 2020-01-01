Ozan Tufan performansının sırrını açıkladı

Almanya'ya attığı golle Milli Takımı ateşleyen isimlerden olan Ozan Tufan, sadece işine odaklandığını açıkladı.

Milli Takımın ile oynadığı maçta performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, sırrını anlattı.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'e konuşan Ozan Tufan, "Eleştiriler konusunda büyük tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Benim hakkımda söylenenlerin hangisinin iyiliğim için, hangisinin kötülüğüm için olduğunu biliyorum.

Bu yüzden eleştiriler benim için sıradanlaştı. Tüm bunlara kulağımı tıkıyorum. Ve sadece işime odaklanıyorum. Gelişimim için her gün daha fazla ne yapabilirim bunu düşünüyorum. Ve bu süreç benim gelişimime de büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Daha önce, Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Ozan Tufan'ın artan performansı yeniden yurt dışı kapılarını açtı.