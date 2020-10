Ozan Tufan: Pelkas’a ‘Yunanistan’ diye seslendim

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Göztepe maçında bir ara yeni takım arkadaşının ismini unuttuğunu söyledi.

Maçın ardından takım otobüsünde FBTV’ye konuşan Ozan Tufan, asisti için kendisine teşekkür eden Pelkas’a, “Ben de ona teşekkür ederim. Maçta çok enterasan bir şey oldu. Çok hoş bir durum değil. İsmini unuttum Pelkas’ın. Yunanistan diye seslendim çocuğa. Maç içerisinde Caner Abi duydu bunu, o da gülmeye başladı. Bir ara konsantrasyonumuz dağıldı ama sonra toparladık” ifadelerini kullandı.

Pelkas'ın maç sonu açıklamaları ise şöyle:

“Bir önceki röportajımda da söylemiştim, 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum. Ben oynadığım her maçta takımıma yardım etmek istiyorum. Her maçta oynamak istiyorum, oynadığım her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bu benim felsefem. Pozisyondan bağımsız olarak takımıma yardım etmek istiyorum"