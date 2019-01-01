Ozan Tufan: Mutluyum, gururluyum

89. dakikada attığı golle Andorra karşısında A Milli Takım'a 3 puanı kazandıran Ozan Tufan maçın ardından konuştu.

, EURO 2020 Elemeleri H Grubu beşinci maçında Andorra'yı ikinci yarıda oyuna giren Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle kazandı.

Maçın kahramanı olan Ozan, "Bizimle birlikte olan tüm milletimize teşekkür ediyorum. Kağıt üzerinde favori olmamıza, iyi oynamamıza rağmen golü bulamadık. Kötü bir skor vardı. İki maçta 6 puan hedefimiz var. İlkini gerçekleştirdik. Sırada Moldova var. Gururluyum, mutluyum." dedi.

A Milli Takım gruptaki altınca maçında 10 Eylül'de Moldova'ya konuk olacak.