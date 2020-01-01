Ozan Tufan: Mustafa Pektemek 'penaltı' dedi
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli camiada hakem Ümit Öztürk'e büyük eleştiri var. Takım kaptanı Ozan Tufan, son dakikada yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuşurken Mustafa Pektemek'in 'penaltı' dediğini söyledi;
Ozan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum, arkadaşlarım hala içeride oturuyor ve nasıl böyle olduğunu konuşuyoruz. Şampiyonluk yarışında zor bir viraja girdik."
"Nsakala’nın dediklerini duydum. Son pozisyon için 'kasti bir hareket yoktu' dedi ama Jailson’un pozisyonunda da kasti bir hareket yoktu."
"Mustafa Pektemek, topun eline çarptığını ve penaltı olduğunu söyledi. Hakem, VAR’a bile bakmadı. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu yukarıdakiler"