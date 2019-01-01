Ozan Tufan: Hakem VAR’a bile bakmadı

Aldığı darbe sonrası ayağı şişen ve moraran Ozan Tufan, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

BtcTurk deplasmanından 1 puanla dönen 'de Ozan Tufan maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ozan, bir pozisyonda ayağına aldığı darbeyle ilgili 'kırmızı karttı' yorumu yaparken hakem Mete Kalkavan'ı VAR'a gitmemesi nedeniyle eleştirdi:

"O pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Hakem bunu o şekilde değerlendirmedi. VAR’a bile bakmadı. Yapacak bir şey yok. Vardır bir bildiği. Bizde böyle durumlarda dert yanıyoruz. O yüzden biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bizde onlara karşı biraz daha dikkatli olmalıyız. Biz de kendi öfkemizi kontrol edemiyoruz. Yanlışlarımız oluyor. Belki agresif davranışlar sergiliyoruz. Ama benim pozisyonum bence kırmızı karttı. O anda bir kırmızı kart gelse maçın dengesi tamamen değişecekti."

"Haftaya telafi edeceğiz"

Maçta forvet arkası ve forvet pozisyonunda oynayan Ozan Tufan, "Eksiklerimizden dolayı o pozisyonlarda oynadım. Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. İstediklerimizi yapamadık. İyi futbol sergileyemedik. Buraya gelen herkese, Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Önümüzde maçı var. 3 puan almamız lazım. Bugün eksiklerimiz vardı. Haftaya telafi edeceğimizi düşünüyorum. Kaçırdığımız goller var. Haftalardır bunları yapmamız lazım, yapamadığımızda böyle üzülüyoruz. Daha iyi olacaktır. Daha çok çalışmamız lazım. Fenerbahçe olarak sahaya 3 puan için çıkıyoruz ama maç içinde neler olup biteceğini bilemediğimiz için ona göre pozisyon alıyoruz. Bu da bizi zorluyor. Pozisyonları gole çevirebilsek her şey lehimize olacak. Haftalardır bundan dolayı dert yanıyoruz. İnşallah daha iyi olacaktır. Hep beraber çok çalışıp bu mücadeleyi kazanacağız" ifadelerini kullandı.