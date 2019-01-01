Ozan Tufan: Fenerbahçe'ye daha iyi döneceğim

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan, sarı lacivertli takıma çok daha iyi döneceğini söyledi.

Devre arası transfer döneminde Alanyaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Ozan Tufan, TRT Spor'da Stadyum programına katıldı.

Yeniden A Milli Takım'da oynamak istediğini söyleyen genç yıldız, "Sergen hoca benim tekrar milli takıma kzanadırılmam gerektiğini söyledi. Burada en iyi şekilde performansımı göstermem lazım. Bunu hem Alanyaspor hem de Fenerbahçe için yapmam lazım." dedi.

Sergen Yalçın'ın güvenine layık olmak için çok çalıştığını söyleyen Ozan, şu ifadeleri kullandı:

"Alanyaspor taraftarı, takımlarına vereceğim destek konusunda benden şüphe etmesinler. Burada çok iyi şeyler yapacağım ve Fenerbahçe'ye çok daha iyi döneceğim."

Ozan Tufan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fenerbahçe'ye geldiğimde çok üst düzey bir kadro vardı. Sürekli şampiyonluğu hedefleyen bir takım Fenerbahçe ama 3 sene boyunca onu gerçekleştiremedik. Fenerbahçe ve oynadığım pozisyon açısından çok zorluklar vardı."

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"Ben kendimi çok iyi koruyamadığımı düşünüyorum. Keşke kendimi kötü dönemde koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Benim saha içinde ve dışında sorunlarım oldu. Toparlanamayacak bir şey değil. En iyi şekilde Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum."

"Fenerbahçe'nin ilk yarı performansı ismine layık seviyede değil. Volkan abi ile telefonda konuştuğumda şu an arkadaşlığın üst seviyede olduğunu söyledi."

"Bursaspor'dan ayrılırken ilk amacım Avrupa'ya gitmekti. Teklifler de vardı. Sonraki tercihim Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde büyülenmiştim. Yenilgileri beraberlikler üst üste gelince fatura bana kalıyordu"