Ozan Tufan: "Fenerbahçe'ye daha güçlü şekilde döneceğim"
Fenerbahçe'nin Ocak ayında kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a gönderdiği Ozan Tufan, sarı-lacivertli ekip karşısında aldıkları 1-0 galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
beIN Sports'a konuşan Ozan maça çok iyi hazırlandıklarını anlatırken, "Tüm arkadaşlar çok konsantreydi. Böyle büyük maçlar Anadolu kulüpleri için çok önemlidir. İyi oyunumuz skora yansıdı. Çok gol kaçırdık. Bunları kaçırırsak telafisi olmayabilir." dedi.
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Kendi form durumunu da yorumlayan Ozan, şöyle devam etti: "Kendim için bazı şeylerin düzeleceğine inandığım, kapasitemin yüksek olduğunu bildiğim için gücümü zorlayabildiğim kadar zorluyorum. Bugün de onlardan birini gösterdim."
Ozan, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Fenerbahçe'nin daha iyi yerlere geleceğini biliyorum. Bu sene biraz şanssızlıklar yaşadılar. Bazen böyle dönemler olabilir. Bu senenin böyle geçmesinden dolayı üzgünüm. Gelecek sezon oraya güçlü bir şekilde döneceğim. Ersun hoca ile daha iyi yerlere geleceğiz."