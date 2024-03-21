Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı: 'Bugün dönsem oynarım!' Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu sözleri

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ozan Tufan'dan gündeme yönelik önemli açıklamalar geldi.

İngiltere Championship takımı Hull City'de oynayan Ozan tufan, önemli açıklamalarda bulundu.

Ozan tufan; yaptığı açıklamada Fenerbahçe, A Millî Takım, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Acun Ilıcalı hakkında konuşurken İngiltere'deki yaşamından da bilgiler verdi.

Ne söyledi?

"İngiltere günlerin nasıl geçiyor, oradan Türk futboluna bakış nasıl?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "İlk zamanlar biraz zordu, klasik adaptasyon süreci. Ancak bizim bir Türk kulübü olmamız, oyuncuların genç olması, birbirimize çabuk bağlanmamız, Türk futbolcuların gelmesiyle birlikte çabuk alıştım. Abdüş için de geçerli bu durum. O yüzden bir sıkıntı yok. Oynanan futbol, tribün, saha zeminleri her şey on numara. Ben çok mutluyum ve huzurluyum oynadığım futboldan. Maçlara gelen seyirciler de aynı şekilde huzurlu ayrılıyorlar" dedi.

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Acun Ilıcalı sözleri

Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi için sorulan "Transfer sürecinden beri Acun Bey seni çok istedi. Acun Bey ile ilişkiniz nasıl devam ediyor? Hull City'de nasıl bir başkan?" sorusuna yanıt veren Ozan Tufan, "Ben Acun Abi'yi çok eskiden beri, Fenerbahçe zamanımdan beri tanıyorum. Çok iyi bir başkan. Başkan demeyeyim de ağabey gibi bir insan. Futbol anlamında kendisini çok geliştirmek istiyor. Doğru adımlar attığını düşünüyorum Championship'ten takım alarak. Premier Lig hayali gerçek olursa adından herkes söz edecek, bütün dünya söz edecek. Şu anda zaten bütün Championship kulüp başkanlarıyla, Premier Lig kulüp sahipleri ile istişare yapıyor. Bence çok doğru bir yerde. Futbola çok önem veren bir insan, gecenin 2'sinde 3'ünde halı saha maçı yapan bir insan. İnşallah üzülmez ve iyi yerlerde olur" sözlerini sarf etti.

De Bruyne itirafı

"Sence Klopp mu, Guardiola mı, Arteta mı?"sorusunu yanıtlayan millî futbolcu, "Ben Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçı izlemeye gittim. Benim için Guardiola çok başka bir seviyede. Ben bir De Bruyne hayranıyım, sürekli onun maçlarını izliyorum. Tek takip ettiğim oyuncudur saha içinde. Maçı izlemem sadece onun hareketlerini izlerim. De Bruyne'ye öyle bir pozisyon aldırıyor ki saha içinde, bunun De Bruyne ile alakası olmadığını fark ettim. Tamamıyla Guardiola'nın yönlendirmesi ile olduğunu fark ettim. Guardiola'ya saygım çok üst seviyede. Diğerleri de çok iyi hocalar" şeklinde konuştu.

'Fenerbahçe çok ayrı bir yerde'

Fenerbahçe dönemi sonrası için sorulan, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ozan Tufan'ın hayatında neler değişti?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Fenerbahçe'nin benim için her zaman çok farklı bir yeri var. Benim çok enteresan dönemlerim oldu; kadro dışı kaldım, 7 senem geçti, kaptanlık yaptım... Bir sürü anılarım oldu iyisiyle, kötüsüyle. İki sözleşme imzaladım, çok önemli şeyler bunlar kendi adıma. 7 devam ettirebilmek bu süreci iyisiyle, kötüsüyle. Benim artık o 7 yıldan sonra bir değişiklik yapmam gerekiyordu. Hem Fenerbahçe için hem de benim için doğru olan oydu. O yüzden kendi adıma doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bunu ayrılırken başkana da söylemiştim, o da zaten anlayışla karşılamıştı" dedi.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Ozan, "İlk başlarda ligi çok izlemiyordum açıkçası. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı takip ediyorum tabii ki ama çok sık 'Maç şu saatte, açayım bakayım' gibi bir durumum yoktu. Son zamanlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki maçlarını takip ediyorum. Tabii ki biraz değişik şeyler oynanıyor saha içinde." dedi.

'Bugün dönsem oynarım'

"Bu Ozan Tufan, bugünkü Fenerbahçe'nin 11'inde oynar mı?" sorusunu yanıtlayan yıldız orta saha, "Hocadan hocaya değişen bir şey bu ama ben şu anki halimle bugün dönsem oynarım diye düşünüyorum. Mental olarak, fizik olarak daha başka bir seviyedeyim şu an" diye konuştu.

Arda Güler hakkında şunları söyledi:

Real Madrid'de top koşturan Arda Güler hakkında sorulan, "Türkiye'nin Hull City gibi yakından takip ettiği Arda Güler'imiz var bir de. Real Madrid ilk başlarda sıkıntı yaşadı, adapte olamadı. Çıkan yorumlar 'fizik olarak hazır değil' oldu, sakatlıkları oldu ama şimdi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başladı. Ozan Tufan, Arda Güler'in geleceğini nasıl görüyor?" sorusunu yanıtlayan Ozan Tufan, "Arda ilk çıktığında da kendini çok belli etti altyapıdan çıkan oyunculara nazaran, dışarıdan gelen oyunculara nazaran. Başka bir kimliğinin olduğunu, yeteneğinin olduğunu belli etti. Bu tarz oyuncuların tek ihtiyacı süre. Bu süreyi tanımazsanız hiçbir oyuncunun ne olup bittiğini anlayamazsınız. Arda'ya verilen sürede şansını çok iyi kullandı ve taraftara da medyaya da kendini gösterdi. Arda'nın en büyük avantajı taraftarın arkasında olmasıydı. Bugün bir transfer yaptığınızda, 1-2 maç kötü oynadığında tepkiler olabiliyor. Arda'da iyisiyle kötüsüyle her şey olunca, taraftar da arkasında olunca öz güveniyle birlikte yeteneğini ortaya çıkardı. Şu anda zaten dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. İnşallah süre alır, biz de bekliyoruz evimizde oynasın, izleyelim diye. Son hafta orta sahadan attığı şutu gördüm, mükemmeldi. Vinicius gibi biz de kalktık ayağa" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'a güveniyor

"Millî takıma gelelim. Montella ile çok büyük bir çıkış yakaladık. Durum kötüye giderken çok büyük bir ivme yakaladık. Montella'daki sihir neydi sence?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Milli takımlarda en büyük olay arkadaşlık. Ben de o ortamda bulunduğum için biliyorum. Trabzon, Fener, Galatasaray, Beşiktaş oraya gittiğiniz zaman kulüpler bir kenara bırakılır, herkes birbiri ile iç içe geçer. Bir önceki zamanlarda herkesin 'Benim oynamam lazımdı, benim hakkımdı' gibi röportajları oluyordu. Bu tarz hareket edildiği zaman milli takım kötüye gidiyordu. Milli takım bir arada olduğu zaman başarı da beraberinde geliyor. En önemli şey şu anda takım kopmalar yaşandığında dağılmıyor. Arkadaşlığın korunması lazım, bu takımın yenemeyeceği takım yok." sözlerini sarf etti.

'EURO 2024'te olmak isterim'

Kendisi için sorulan, "Bu kadar ivme yakalamış bir Ozan Tufan'ı sence EURO 2024'te görebilecek miyiz?" sorusunu değerlendiren milli futbolcu, "Yani çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. Tabii ki ben de EURO 2024'te olmak isterim. Buraya kadar futbolcu arkadaşlarımız getirdi. Herkesin bir payı var ama kulüplerinde iyi oynayanlar seçilecektir diye düşünüyorum. Ben de elimden geleni yapıyorum, inşallah eski günlere döneriz." dedi.

Ferdi'ye büyük övgü

Son olarak, "EURO 2024'te patlama yapabilecek Türk oyuncu sence kim olur? Arda Güler gibi bundan sonra Avrupa'ya iyi bir rakama transfer edebileceğimiz Türk oyuncu kim olur?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Hocanın kimleri oynatacağına bağlı olan bir şey bu. Bence Ferdi'nin çok büyük bir transferi olacak, zamanı geldi. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur, Avrupa kupalarında çok iyi yerlere gelirse... Sonuçta bütün dünya scoutları takip ediyor, herkes maça geliyor. Bence Ferdi'nin büyük bir transferi olacak. Onun dışında da Kenan Yıldız var. Tanımıyorum ama oynadığı oyunu beğeniyorum. Avrupa Şampiyonası'nda süre alırsa, gruptan çıkarsak Juventus'tan daha büyük bir takıma, oynayabileceği bir yere gidebileceğini düşünüyorum. Ancak Ferdi'de netim yani, zamanı geldi. Ferdi çok geliştirdi kendini ve birkaç pozisyonda oynayabiliyor." dedi.