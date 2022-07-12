Ozan Tufan: "Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimine kırgınım"

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübe imza atan sarı-lacivertlilerin eski yıldızı, yaşananlardan dolayı sitemli.

Ozan Tufan, sebepsiz yere kadro dışı kaldığını iddia ederken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kırgın olduğunu söylüyor.

27 yaşındaki milli oyuncu, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kaldığı sezonu tamamlamasının ardından Hull City'ye transfer oldu.

Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen ve medyada yazılanların doğru olmadığını söyleyen Ozan Tufan, kulüpte istenmediğini belirtti.

Ozan Tufan ne söyledi?

DHA'ya konuşan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Başkan Ali Koç ve yönetime tabii kırgınlığım var. Taraftara benim hiçbir şekilde kırgınlığım, küskünlüğüm olamaz. Ben hepsini çok seviyorum. Beni yeri geldi yuhalayıp, ıslıkladılar."

"Ancak başkan ve yönetim bazında olaya bakarsak bu konuda benim çok farklı düşüncelerim var. Hak edilmemiş bir durumun içerisindeyim."

"Hiçbir sebep, gerekçe sunulmadan, ne olduğunu bilmediğim bir halde kadro dışı kaldım. Beni üzen taraf bu. Keşke bir gerekçe belirtselerdi."

"Ama basında okuduğumuz şeylere göre bir konu var. Ancak o konuların hiçbirinin doğruluk payı yok. Ozan şunu, bunu yaptı gibi cümleleri var. Ama hiçbir doğruluk payı yok. İnsanlar ve Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin, benim için yeterli. Ben hiçbir şekilde problemim olmadığını söyleyebilirim."

Ozan Tufan sitemli 👀 pic.twitter.com/OZ6Q0AyTze — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 12, 2022

"Biz kadro dışı kaldıktan sonra bizimle hiçbir şekilde iletişime geçilmedi. Menajerlerimizle de bizimle de iletişim kurulmadı."

"Söylediklerim de 6-7 ayı buluyor. O dönemden bu döneme kadar hiçbir şekilde, veda ederken bile iletişimimiz olmadı. Üzücü bir durum."

"Fenerbahçe'de kalma isteğim vardı ama Fenerbahçe bunu istemediği için benim kendime bir yol çizmem gerekiyordu. Ben de bu yolu seçtim."

"Mesut ağabey kalmayı seçti. Kendisini çok seviyorum, saygımız sonsuz. O da kalmak istedi. Beklediğinde sıkıntıları olacak. Takıma dönecek mi, dönmeyecek mi? Çok karışık."

"Ben de aynı şekilde kalsaydım, affedeceklerini, takıma dönmemi sağlayacaklarını düşünmüyordum. O sebepten dolayı böyle bir karar verdim."

Ozan Tufan ile Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldılar?

Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Mesut Özil ile kadro dışı bırakılmalarını şöyle anlatmıştı:

"Mesut ağabey ile İsmail hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım."

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